”Nödvändigt” med nytt inreseförbud Veckans nummer Publicerad: 2017-07-06 10:21 Ett nytt inreseförbud till USA för i huvudsak muslimska länder trädde i kraft förra veckan. Den här gången under lugnare former och i begränsad omfattning. – Det är mycket sorg, smärta och förvirring, meddelar Shayan Modarres, som jobbar som juridisk rådgivare vid organisationen National Iranian American Council, till LA Times. Det tidigare inreseförbudets dekret, för personer från sju i huvudsak muslimska länder — Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen, skrevs den 27 januari av USA:s president Donald Trump. Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA och ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för ”extrem granskning” av människor från de utpekade länderna. Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av James Robart, federal domare i Seattle. Begränsad omfattning Förra veckan (torsdagen den 29 juni) infördes ett inreseförbud till USA på nytt för samma länder, med undantag för Irak. Undantag gjordes också för människor som redan har giltiga visa och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också. President Donald Trumps omstridda inreseförbud har alltså den här gången införts i begränsad omfattning — under betydligt lugnare former än förra gången. I samband med införandet bestämde regeringen att även förlovning ska räknas som ”äkta koppling” till USA.”Efter ytterligare granskning kommer förlovade nu att räknas som nära familjemedlemmar”, enligt en talesperson på utrikesdepartementet. Läs mer i Hemmets Vän nr 27 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!