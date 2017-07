Unga vuxna ska utbildas om förföljelsen av kristna Veckans kommentar Publicerad: 2017-07-06 10:10 Till hösten drar Open Doors Youth igång en akademi för unga vuxna. Akademin pågår från september 2017 till och med maj 2018 med syftet att utbilda och informera om situationen för förföljda kristna i världen. Vid tre tillfällen arrangeras inspirationshelger på Götabro kursgård utanför Örebro. Talare från hela Sverige har bjudits in för att utbilda och inspirera deltagarna. – Det finns en stor potential bland Sveriges unga. Många vill engagera sig i något större, men vet inte vad de ska fokusera på. Det här kan bli ett svar på deras fråga ”Vad kan jag göra mer?”, säger Cornelia Sander, ungdomskoordinator på Open Doors Sverige, nyligen hemkommen från en resa i Irak där hon besökte den förföljda kyrkan. Akademin blir ett sätt att ännu bättre nå ut med information i Sverige om den förföljda kyrkan och vad många kristna får utstå. – Under senaste året när jag varit ute och talat, främst bland yngre människor. Jag sett en stor längtan att vara med och hjälpa till i arbetet. Det har varit brist på information om den förföljda kristna i många kyrkor och sammanhang. Jag har mött ungdomar som kommit till mig och sagt ”Jag visste inte om förföljelsen, men nu när jag vet så vill jag hjälpa till. Vad kan jag göra?” Det är en av orsakerna till att vi startat den här akademin, berättar Cornelia. Kreativa projekt – Under akademin kommer alla deltagare få ansvara för var sitt kreativt projekt, som ska uppmärksamma de kristna som blir förföljda. Projekten kan vara av olika slag, det är deltagarna själva som får bestämma vad de vill satsa på. – Vi har en antagningsprocess där de sökande får skriva till oss och berätta vad de har på sitt hjärta, vad de drömmer om att få genomföra. Kanske någon vill göra en välgörenhetskonsert, en annan vill blogga och lyfta ämnet genom skrivna artiklar. Eller så är man sportintresserad och inbjuder till något sport­event. – Vi vill se och lyfta fram de gåvor som de här människorna har, så att de i sin tur kan höja sin röst. Vi hoppas ta emot deltagare från hela Sverige och vi ser helst att projekten genomförs på respektive hemort, så att informationen om förföljda kristna sprids till flera delar av Sverige. Vi har tio platser på akademin som vi gärna vill fylla, säger Cornelia Sander. Under årets gång kommer också online-coachning vara tillgänglig, så att deltagarna kan diskutera igenom sina idéer och få hjälp med planering och utförande. Läs mer i Hemmets Vän nr 27 – 2017

