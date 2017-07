Vi får inte tafsa på livets gränser Debatt Publicerad: 2017-06-29 13:47 Om vårt samhälle accepterar dödshjälp så har juridiken sänkt sig till brottslig­hetens nivå: Jag bestämmer över andras liv. Det finns en gräns vi människor inte får gå över. Att ta sig rätten över liv och död. Om man petar på den, har en hörnsten i synen på människovärdet fallit. Därför tvingas man att i olika situationer sätta ett pris på mänskligt liv, som alltid kommer att vara beroende av politiska makthavare, samhällsekonomin eller tillfälliga opinioner. Ett exempel är dödsstraffet. Under en följd av år har Amnesty International, bland många andra, kraftfullt arbetat mot dödsstraffet världen över. En seger, om än sårbar, var att det nya Sydafrika med sin blodiga historia, vände hämnd till försoning när man avskaffade dödsstraffet. Den senaste utvecklingen tycks gå i motsatt riktning. En sak är krigsdrabbade områden, där all moral tar stryk. Så fungerar våldet. Vi har sett otaliga exempel de senaste åren från mellanöstern och Afrika. Mer illavarslande är legala mord; verkställda dödsstraff i exempelvis Kina och USA. Detta är riktigt illa framförallt av USA då vi ställer högre krav på ett demokratiskt samhälle som dessutom är präglat av kristna värderingar. Vad händer med de grundläggande värderingarna om mänskligt liv? Vilka värderingsförskjutningar ger detta uttryck för? Och vem tar ansvar för en grundläggande etik? Jag menar att varje människas liv är heligt, att människan inte har rätt att värdera eller tafsa på livets gränser. Nu lyfter förespråkare för aktiv dödshjälp fram att det finns svårt handikappade människor som inget hellre vill än att dö och som vädjar till sin omgivning om att få hjälp att fullborda sitt självmord. Verkligheten ser däremot ganska annorlunda ut. Om man tittar på Världshälsoorganisationens (WHO) statistik visar det sig nämligen att det finns en stark variabel i den internationella självmordsstatistiken och det är förhållandet till religion. Det kan naturligtvis förklaras med olika religioners fördömelse av självmord och människors meningslöshet då det finns kulturer där man inte har något perspektiv bortom döden. I Sverige fortsätter en primitiv argumentation för aktiv dödshjälp. I flera decennier har små men ändå vältaliga grupper före­språkat aktiv dödshjälp. Men gång på gång har deras förslag tillbakavisats av en bred opinion av både allmänhet, jurister, politiker och medicinare samt etiker. Skälen är många till att säga nej till aktiv dödshjälp. Dels handlar det om att vårdpersonal måste ha ett entydigt uppdrag. De kan inte både försvara livet och aktivt avsluta det. Dels handlar det om att patienter måste kunna känna tryggheten att varken personal eller anhöriga blir ett hot mot deras liv. Dessutom finns det en viktig parallell med dödsstraffet, nämligen att det handlar om något oåterkalleligt. Hittills har det i Sverige funnits en ganska självklar allians mellan kristen etik och humanism i försvaret för livet. Nyliberalismen sköljer bort många självklara värderingar idag och dessutom har marknadsliberaler erövrat många kristna värderingar. Det finns naturligtvis stora behov i den svenska vården av en bättre omsorg om de döende. Erfarenheterna från hospice (vård i livets slutskede) har visat att det går att ge människor en värdig död så att de inte i en allmän ångest ska behöva se självmordet eller den aktiva dödshjälpen som det enda alternativet. Idag är det därför viktigt att hävda människovärdet. Frågorna måste upp till samtal så att vi kan forma en långsiktig och stabil värdegrund som rör livets helighet annars kommer vårt samhälle att successivt krackelera. Om vårt samhälle accepterar dödshjälp så har juridiken sänkt sig till brottslighetens nivå: Jag bestämmer över andras liv. Därför är det viktigt att hävda ett grundläggande människovärde idag. Här behöver kyrkornas röst höras för att vi ska kunna bygga en långsiktig och stabil värdegrund tillsammans med goda organisationer och politiska partier. Sören Carlsvärd

