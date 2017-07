Martin Schulz kritiserar Angela Merkel ”Undviker debatt om framtiden” Veckans nummer Publicerad: 2017-06-29 13:35 Kampen är hård mellan den tyske socialdemokratiska SPD:s kanslerkandidat Martin Schulz och regerande förbundskansler Angela Merkel, tyska krist-demokratiska partiet CDU. Men kommer opinionsvindarna att blåsa till de tyska social-demokraternas fördel fram till höstens val? Kan det höjda tonläget vända skutan för partiet, som befinner sig i opinionsmässig uppförsbacke? Martin Schulz anklagar Merkel för att hålla sig undan och vägra ta debatten om framtidsut-maningar. – Jag kallar det ett attentat mot demokratin, säger SPD-ledaren. Gratis utbildning Den tidigare förbundskanslern Gerhard Schröder hade kal-lats in för att värma upp publiken före Schulz tal. Schröder lovordade bland annat partiets förslag om avgiftsfri utbildning från förskolan till universitetet. – Den rätta vägen, för att även barn från fattiga familjer ska ha en chans, sade han, enligt Süddeutsche Zeitung. Under sammankomsten i Dortmund ska SPD anta sitt program inför höstens parlamentsval. Utöver utbildning ligger fokus på skattepolitik, där partiledningen vill se en omläggning som gynnar låg- och medelinkomsttagare. Även pensionssystemet ska ses över. Dåliga opinionssiffror Ledningen desarmerade stridsfrågan om en förmögenhetsskatt på klassiskt vis – genom att tillsätta en kommission som ska titta närmare på saken. Med tre månader kvar till valet ligger SPD dåligt i opinionen. Bild am Sonntag publicerade en färsk mätning där Angela Merkels CDU och dess systerparti CSU ökar sitt avstånd till SPD, som tappar en procentenhet och nu har stöd av 24 procent av befolkningen. CDU/CSU ligger kvar på 39 procent. Läs mer i Hemmets Vän nr 26 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!