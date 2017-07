Mot alla odds – trafficking­offer fick rätten på sin sida Veckans nummer Publicerad: 2017-06-29 13:24 Josephine från Nigeria blev utsatt för sexuella övergrepp i Italien, men lyckades fly till Sverige och säkerheten tillsammans med sin dotter. Hon berättar med tårfyllda ögon om vad familjen tvingats att gå igenom. När Migrationsverket ville utvisa dem till Italien tog juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers fallet till Europadomstolen. Josephine utsattes för männi­skohandel i Italien, dit hon transporterats av människohandlare. I sitt hemland Nigeria hade hon blivit anmäld till polisen för att hon hade en affär med en kvinna. I Nigeria är homosexualitet förbjudet och kan straffas med stränga fängelsestraff. Josephine kom Italien i tro om att få arbeta där som frisör och fördes tillsammans med sin då femåriga dotter till en stor lägenhet där det bodde flera kvinnor. Josephine insåg emellertid ganska snart att hon blivit lurad. Lägenheten var i själva verket en bordell där prostitution bedrevs och sexköpare kom och gick. Låstes in i lägenheten Kvinnan som tagit henne till Italien var en hallick och männi­skohandlare och ville tvinga Josephine att börja prostituera sig. När Josephine sa att hon vägrade och att hon skulle rapportera verksamheten till polisen blev hon inlåst i ett rum tillsammans med sin dotter. – Det var då allting började, säger Josephine och tårarna börjar rinna längs hennes kinder. Josephine berättar att maffian kom in till henne och försökte under pistolhot tvinga henne att ändra sig och börja sälja sin kropp. Människohandlarna hade skuldsatt henne med en stor summa pengar för resan, och krävde att Josephine skulle betala av skulden genom tvångsprostitution. Men hon vägrade sälja sig. Läs mer i Hemmets Vän nr 26 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!