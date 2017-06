Församlingarna kan rädda oss från förfallet Veckans kommentar Publicerad: 2017-06-22 14:10 Parallellt med sommarveckornas kristna konferenser planerar journalister och politiker just nu inför politikens stora mötesplats i Almedalen. Alla tyckare och förståsigpåare kommer om två veckor att slåss om uppmärksamheten i Visby när medieetablissemanget möter makten. Det som sker i Visby hyllas ofta internationellt, politikerveckan där det offentliga samtalet flyttar ut på gator och torg och alla kan delta. Men inte ens soliga Almedalen kommer i år att kunna värja sig för den värderingskris som i mångt och mycket präglat politiken denna vår. Det går bra för Sverige, vi har ekonomiskt mycket goda tider, men stora delar av landet får inte del av välståndet. Våldsdrabbade familjer i förorter, barn som lever under hedersförtryck, pensionärer med svag ekonomi och ensamstående, dubbelarbetande föräldrar lider alla i tysthet. Samtidigt kan det politiska läget bäst beskrivas som ett spelteoretiskt kaos. Vem ska regera med vem? Kristdemokraterna befinner sig under riksdagsspärren. Miljöpartiet balanserar på strecket. Moderaterna är en spillra av sitt forna Fredrik Reinfeldt-jag medan landets näst största parti, populistiska Sverigedemokraterna, med sin partiledning måste ses som ett hot mot det demokratiska samhället. Att det råder kris i demokratin är ingen underdrift. Populismen är ett reellt hot. För nog har vi en skyldighet att kräva moralisk uppsträckning av såväl myndigheter som varandra när Sverige upplever en exempellös högkonjunktur? Det är viktigt att vi förstår orsaken till problemen. Jag är övertygad om att det handlar om bristen på kristna värderingar. Almedalens proffstyckare gör klokt i att lyssna mer på frikyrkan, vi har lång demokratisk erfarenhet att dela med oss av. Redan 1848 skriver den första svenska baptistförsamlingen i Halland om vikten av lika rösträtt för män och kvinnor. I frikyrkan har man alltid värnat individens frihet – att bli kristen är ett personligt beslut. Samtidigt har vi lyft fram det gemensamma ansvaret för utvecklingen i vår värld. Vi vet att vi är moraliska varelser skapade till Guds avbild. Vi är därför kallade att säga ifrån när förorterna förfaller i våldets kölvatten, när barn far illa och när våra gamla inte får anständig mat på bordet, trots kamp och arbete genom ett helt yrkesliv. Räddningen för värderingskrisen är inom räckhåll, det är bra att lyssna på kyrkorna. Åke Hällzon

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!