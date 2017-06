Brittisk evangelist bygger hem för gatubarn i Colombia Veckans nummer Publicerad: 2017-06-22 13:36 Han har tappat räkningen på antalet besök i Colombia, den brittiske evangelisten Paul Bennison. Hemmets Vän skrev första gången om honom 2007, när han bett för döende cancersjuka på ett sjukhus i Cali, Colombia, och många blev friska. Han har besökt Sverige ett antal gånger. Nu reser han åter till Cali, när bygget av tredje våningen för ett barnhem för gatubarn ska bli klart. Han är tillsammans med en irländsk byggmästare som nu också är involverad i förbön för sjuka. Denne hade aldrig bett för några sjuka till dess en blind äldre dam fick synen tillbaka efter hans förbön i en kyrka i Cali. Nu ber han hela tiden för människor i Cali, när han inte bygger på barnhemmet, berättar Paul Bennison på telefon för Hemmets Vän. Han var en blyg och tillbakadragen ung banktjänsteman, när Gud drog in honom i förbön, under och tecken, för närmare 40 år sedan. Sedan dess har han rest i mer än 100 länder, han som aldrig innan dess varit utanför Englands gränser. Djupa avtryck Colombia och Cali har satt de djupaste avtryck i Paul Bennisons hjärta och ofta är han tillbaka flera gånger per år för att predika och be för sjuka människor. För en del år sedan engagerade han sig tillsammans med ett holländskt/finskt missionärspar i att bygga ett hem för äldre människor, som inte hade någonstans att ta vägen på ålderns höst. Många blir bara lämnade på gatan och en kvinna gick från plats till plats, under broar och direkt ute på gatan och hittade dessa gamla och tog dem hem till sig. – När jag först mötte henne hade hon 50 personer boende hemma hos sig, blinda, handikappade, som hon hittat ute på stan i tragiska sociala omständigheter, berättar han. Läs mer i Hemmets Vän nr 25 – 2017

