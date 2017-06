Kyrkor spelar stor roll för god integration Veckans nummer Publicerad: 2017-06-22 13:24 – Vi vill lyfta fram de positiva exemplen, där det faktiskt sker en god integration. Utan att för den skull förringa utmaningarna. Det goda sker på olika sätt och där spelar de kristna församlingarna en stor roll i kombination med hela civilsamhället, säger Markus Sand, EFK, i ett samtal om integration, utsatthet men också om församlingar som fått en nystart tack vare migranter och flyktingar. Under Torpkonferensen i midsommarveckan möts församlingsrepresentanter som jobbar mycket med flyktingar och migranter. En av personerna bakom mötet är Markus Sand, Evan­geliska frikyrkan. – En enkät som vi gjorde i början av året visar att över hälften av de EFK-församlingar som svarade, 55 procent, är på något sätt involverade i integrationsarbete. Vi vet att siffran skulle kunna vara högre. Det ser ut på samma sätt i många av de andra samfunden: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen och så vidare. Det är något som har hänt väldigt tydligt. Man har gått in och mött dem som under de senaste åren kommit till Sverige på det här sättet. Under tolv år har Markus och Idakajsa Sand varit pastorspar i Rinkeby Internationella församling men för någon vecka sedan flyttade de till Örebro. Idakajsa som chef för Folktandvårdens klinik i Vivalla och Markus har under det senaste året – tillsammans med Hanna Ciszuk-Hägerman i Folkungakyrkan och Daniel Råsberg som fokuserar mer på internationellt flyktingarbete i Europa och Mellanöstern – arbetat i ett projekt för Evangeliska Frikyrkan (EFK) för att just stärka församlingarna i integration och flyktingarbete. – Det vi vill göra från EFK:s sida är att framförallt stödja församlingar, kunna ge utbildning, resurser, ha en samordnande funktion men också kunna verka opinionsbildande. Mycket handlar om att möta de behov som församlingen har utifrån sitt möte med flyktingar, asylsökande och nyanlända. På Torp vill vi möta dem som arbetar med detta för att kunna lyssna och höra vad de behöver och vad de önskar från oss. Så vi kan vara den resurs de behöver, fortsätter Markus Sand. När vi möts pågår den så kal­lade Järvaveckan där de olika politiska partierna har precis som under Almedalsveckan varsin dag att framföra sitt budskap. Men också integrationsproblemen har uppmärksammats – så kallade utsatta områden har enligt polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) ökat från 15 till 23 medan Säpo varnar för tusentals islamister i Sverige. – I höst kommer mycket att handla om att vi vill synliggöra vad som händer i våra kristna församlingar. Nästa år är ett val­år och även om sjukvården idag ersatt integrationen som den viktigaste frågan så är integration fortsatt viktigt. I kampen om röster och det allmänna tyckandet så vill vi lyfta fram de positiva exemplen, där det faktiskt sker en god integration och där församlingarna spelar en stor roll i kombination med hela civilsamhället. Så att inte de negativa rösterna blir allenarådande utan att olika exempel från olika håll kan visa att det sker goda saker. Vi vill lyfta det positiva utan att förringa utmaningarna. Hur är vi som kristna när det gäller att möta behoven i de utsatta områdena? – I vissa av de här områdena finns det verkligen kristna som arbetar för stadens eller områdets bästa. Men jag märker också att det finns en tröskel för många att flytta till ett sådant område. Jag tror att vi skulle behöva mer av strategisk flyttning men jag märker också att det sitter ganska långt in för många. Vi har bott tolv år i Rinkeby-Tensta och vi har sett hur fler och fler av församlingens svenskfödda familjer har flyttat ifrån området. Det har delvis att göra med att väldigt få är från Stockholm och man flyttar hemåt dit man vuxit upp eller för att komma närmare släkten. – Men en del tycker också att områdena känns otrygga för barnen att växa upp i. Skolor kan man välja att gå i lite var som helst men vill man att de ska gå i närheten så är det inte alltid som man känner sig trygg med det. Många vill inte ha sina barn i de här skolorna. Vi hade våra två äldsta barn i skolan i Tensta. För oss har det funkat bra. Men vi var några kristna familjer som valde att tillsammans sätta barnen i samma klass – de var tre stycken från församlingen. Det var ett sätt att känna att de hade en trygghet i varandra. Läs mer i Hemmets Vän nr 25 – 2017

