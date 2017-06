Fotboll som förenar i Kongo och Örebro Veckans nummer Publicerad: 2017-06-22 13:16 Varje ÖSK-match sitter Ulla-Britt Carlsson bänkad på Behrn

Arenas läktare. Ibland med en vän från Afrika som hon lärt känna under sin tid som missionär i Kongo. Gemenskapen som finns inom fotbollen är anledningen till Ulla-Britts stora engagemang. Ulla-Britt Carlsson, 87, tar i hand med ÖSK:s målvakt Oscar Jansson och byter några ord med honom innan hon går in genom grindarna till fotbollsplanen på Behrn Arena. – Hans farmor är barnmorska, precis som jag, berättar hon. Ulla-Britt är uppväxt i Kilsmo och i Missionsförbundet, som bland annat sände ut missionärer till Kongo. Därför han hon sedan hon var 12 år haft en relation till landet. Ulla-Britt flyttade som ung till Lidingö, där hon läste teologi och de ämnen som hon behövde för att komma in på sjuksköterskeutbildningen. Det skulle hon senare komma att ha användning för i sitt liv som missionär. På 1960-talet var Ulla-Britt med och startade en skola i Kongo där hon undervisade i barnavård, mödravård och hygien. De afrikanska kvinnorna ville veta hur européerna gjorde saker och ting. Men Ulla-Britt fick också reda på vad som var bra hos dem. – De har lärt mig mycket! Trogen guldmedlem Idag bor Ulla-Britt i Örebro där hon och maken bosatte sig 1970 efter att hon blivit sjuk och det därför fanns stora risker med att bo kvar i Kongo. I Örebro finns fotbollsklubben ÖSK, dit Ulla-Britt känner en samhörighet efter alla matcher som hon gått på. Hon är guldmedlem sedan ungefär tio år tillbaka. För Ulla-Britt innebär det att man är med i både medvind och motvind. Hon följer med ÖSK till andra klubbar för att se när de spelar, går på informationsträffar och stöttar laget på sitt sätt. – ÖSK tillhör – och är en del av Örebro, precis som Örebromissionen och Broderskapsrörelsen som jag alltid har tillhört. Och man ska ju vara trogen sin stad! Vägen till ÖSK gick för Ulla-Britt genom Orvar Bergmark som var ordförande i Fritidsnämnden när Ulla-Britt kom till Örebro på 1970-talet. Hon förstod att för honom var innebandy på vintern och fotboll på sommaren allt, utöver att vara en god människa. Han blev en förebild för henne och öppnade vägen in till fotbollsvärlden. Läs mer i Hemmets Vän nr 25 – 2017

