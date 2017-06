Vi firar en blandad kompott av traditioner Veckans nummer Publicerad: 2017-06-22 13:05 Är inte midsommar fantastiskt? Vi får fira att sommaren på riktigt är här, vi äter jordgubbar för första gången och det finns en anledning att träffa sina nära och kära. Midsommar har en härlig klang, blommor som pryder både hår och majstång, kanske ligger det även sju under huvudkudden. Vi dansar på ett sätt som vi aldrig hade gjort om det inte varit något pyntat grönt i mitten av ringen. Människor i alla åldrar är med och leker tillsammans och tack vare den ljusa sommarnatten så kan man hålla på hur länge som helst. Midsommar är en mycket traditionsfylld högtid, många som vi kanske idag inte helt förstår. Till skillnad från julen och påsken är det inte lika tydligt vad vi faktiskt firar vid midsommar. Största anledningen till det är att traditionerna under denna högtid är blandade från olika tidsåldrar och olika sammanhang. Sedan 300-talet har den kristna kyrkan firat Johannes döparens födelse och på vissa platser är midsommar fortfarande starkt förknippad med honom. Som till exempel i Finland där midsommar kallas för ”Juhannus”. Detta är dock inte en koppling som de flesta gör. Midsommarstången är desto mer karaktäristisk, den kommer troligen från Tyskland och fördes över hit till Sverige under 1600-talet. I Tyskland reser man stänger under första maj-firandet. Vi i Sverige flyttade fram traditionen till midsommar på grund av att växtligheten var bättre då. I maj fanns det inte lika mycket att pynta stången med. Att maja betyder nämligen att smycka, därav ordet majstång. Läs mer i Hemmets Vän nr 25 – 2017

