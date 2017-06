Gammal gudstjänst duger för Gud Veckans kommentar Publicerad: 2017-06-15 16:06 Dagens Nyheters teverecensent heter Johan Croneman. Han är en namnkunnig mångårig journalist som gjort sig känd för sina inte sällan bitska men träffande texter om olika programproduktioners tillkortakommanden. I veckans kolumn skriver Croneman om Sveriges Televisions gudstjänstprogram. Särskilt om Equmeniakyrkans stora konferensgudstjänst från Vårgårdahallen som sändes förra helgen. Som så ofta skräder han inte orden. Texten är det närmaste en total­sågning man kan komma. ”Gudstjänsterna har inte förnyats”, ”finns det ingen vilja att leva med i vår tid”, ”hade Jesus hamnat i en svensk gudstjänst hade han dessförinnan somnat av tristess”, och predikanten och tillika Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson ”han sa ingenting”, enligt Croneman. Å ena sidan är det positivt att Dagens Nyheter trots allt väljer att skriva om gudstjänsterna i teve. Å andra sidan är Cronemans analys lövtunn. En kristen gudstjänst har sedan Apostlagärningarna bestått av i stort sett samma saker. De som firar gudstjänst sjunger till Guds ära, de lyssnar till Ordet och de delar bröd och vin. Det är den bärande idén i den kristna kyrkan genom historien. Och just i dessa dagar gör vi i frikyrkan detta. Vi möts på konferens, allt är sig likt och det är som det ska vara. Gud är densamme och hans församling likaså. Jag tänker på författaren Thomas Engström som för en tid sedan formulerade sig kring gudstjänsten i tidningen Fokus. Han skriver: ”Underkastelsen inför någonting som är större än en själv, genomgåendet av något andra har tänkt ut och förfinat, att kunna be om förlåtelse och bli förlåten. Påminner det om något? Onekligen. Det är en sammanfattning av människans allra uråldrigaste sysselsättning. Att leva tillsammans. Kärleken institutionaliserad.” Att fira gudstjänst tillhandahåller ett ramverk som ger oss mening med våra liv och åskådliggör det mysterium som ändå aldrig riktigt kan förklaras. Gud möter oss. Vi får möta Gud. Vi anar meningen med livet och varför vi alls älskar. Det är så magnifikt omodernt att framhärda i denna respekt för något som alltid sett likadant ut. Kanske är det just därför det aldrig skulle bli en positiv recension i Dagens Nyheter? Åke Hällzon

