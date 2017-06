Kristna immigranter i USA utvisas till Irak Veckans nummer Publicerad: 2017-06-15 16:01 Amerikanska ICE (Immigration and Costums Enforcement – ungefär amerikanska Migrationsverket) har arresterat minst 40 personer i Detroit och utvisat dem till Irak. Motivet ska vara att de inte är amerikanska medborgare och att de flesta av dem tidigare har begått brott av varierande slag. En del av människorna som blivit tillbakaskickade till Irak har varit bosatta i USA i flera decennier. Brotten som de utvisade tidigare hade begått varierade kraftigt i grad och de har alla avtjänat sina straff. Gripandena skedde utan förvarning och ICE plockade människorna var de än befann sig. Moayad Barash blev gripen och bortförd när han var på stranden med sin familj, berättade hans dotter Cynthia för CNN. ”Min pappa är kristen och Donald Trump skickar honom tillbaka till en plats som inte är säker på något sätt”, säger hon till CNN. ”Utvisade till folkmord” – När Trump började sin kampanj övertalade han många kristna från Mellanöstern att rösta på honom för att han skulle stoppa deras lidande, förföljelse av dem och kämpa mot folkmordet, säger Nuri Kino, aktivist på A Demand For Action. De människor som har deporterats hamnar i Bagdad, trots att flera av dem inte är därifrån. Många känner sig lurade och skriker in i kameror att Trump har lurat dem. Han erkände först ett folkmord och nu har han bestämt att dessa människor ska skickas tillbaka till platsen för folkmordet. Enligt Nuri Kino säger en källa i Washington att Trump gör det här för att få bort islamofob-stämpeln nu när han samarbetar med flera arabländer. En del tror att Chicago är nästa plats som ICE kommer utvisa kristna människor med irakiskt ursprung ifrån, då varningar om detta har gått ut. Läs mer i Hemmets Vän nr 24 – 2017

