Kristna hotas och trakasseras på svenska flyktingboenden Veckans nummer Publicerad: 2017-06-15 15:45 Våld, dödshot och sexuella övergrepp. Det visar männi­skorättsorganisationen Open Doors undersökning av religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. I veckan presenterade de resultatet där 123 personer rapporterar om 512 olika händelser av det här slaget. – Men vi tror också att det finns ett stort mörkertal – vissa har uppgett att de inte vågat berätta. Andra har flyttat på grund av trakasserier, säger Anne Muench, projektledare för undersökningen. Under de senaste åren har antalet människor på flykt till Sverige och Europa ökat dramatiskt. Samtidigt har det kommit olika rapporter om övergrepp, hot och trakasserier mot framförallt kristna flyktingar, händelser som har sitt ursprung i religiös övertygelse. Den internationella människorättsorganisationen Open Doors har bland annat gjort sig känd för sin årliga rapport om förföljelsen av kristna – som är den grupp som utsätts för mer förföljelse än någon annan religiös grupp i världen. Open Doors gjorde under 2016 en undersökning av förföljelsen mot kristna flyktingar i Tyskland. Under våren har också Open Doors undersökt situationen i Sverige. – Kunskapen behöver fördjupas i det som vi nu har börjat att gräva i. Just med tanke på att det inte finns så många andra undersökningar ännu ser jag vår undersökning som en vägröjare. Det öppnar för mer forskning på det här området och de här utsatta personernas situation kan på det här sättet uppmärksammas i samhället. Det får gärna undersökas vidare, säger projektledaren Anne Muench, Open Doors Sverige. Bara 10 procent polisanmälda Hon berättar att de 123 personer som svarade på enkäten har rapporterat 512 olika händelser. Endast 49 av de brottsliga händelserna, eller cirka 10 procent, är polisanmälda. De flesta händelserna inträffade på eller vid Migrationsverkets asylboenden eller lägenheter. – Vi undersökte inte bara asylboenden utan utgick istället från en tidsmässig ram. Det var kristna flyktingar som hade kommit till Sverige efter den 1 juli 2012 och som hade utsatts för religiöst motiverad förföljelse i Sverige, som fick svara på vår enkät. Det kan alltså också vara de som idag har uppehållstillstånd. Vi undersökte också om förföljelsen fortsatte även efter att de lämnat asylboenden. Läs mer i Hemmets Vän nr 24 – 2017

