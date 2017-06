Han firar 60-årsdagen med nattvardsmässa Veckans nummer Publicerad: 2017-06-15 15:40 Fyra frågor till Lennart Sacrédeus, som i helgen fyller 60 år. Han är journalist och gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap på S:t Mikaelsskolan i Mora – tidigare förtroendevald som riksdagsman, europaparlamentariker och i Svenska kyrkans ledning. Hur firar du 60-årsdagen? – Det blir släktmiddag den 17 juni på Gamla Hjelmseryds-stiftelsen i Småland. Vi inleder med en enkel nattvardsmässa i tacksamhetens tecken, där jag väljer psalmerna. Självklart ingår familjepsalmen ”Härlig är jorden”. De tre barnen kommer att ha en programpunkt där jag lär bli utfrågad om mitt liv.– Hemma i Mora på söndag eftermiddag under midsommarhelgen har vi ett enkelt öppet hus med födelsedagstårta för den som vill komma I stället för gåvor uppmuntras de som vill att stödja förföljda och fängslade kristna demokratikämpar på Kuba via Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC, där jag sitter i styrelsen. Plusgiro 43 40 07-1 eller swish 123 426 39 19 är vad som gäller och man kan gärna ange ”Lennart Sacrédeus 60 år: Kuba”. Vad tycker du varit mest intressant under dina politiska år – som kommunalråd, i riksdagen, Europaparlamentet eller Svenska kyrkan? – Onekligen har det varit en enorm förmån att få verka i och uppleva dessa olika beslutsmiljöer från insidan, även ett motgångens år som 2009 när vi till sist tyvärr förlorade i den grundläggande äktenskapsfrågan såväl i riksdagen som kyrkomötet.– Det är svårt att komma ifrån att den internationella prägeln i Europaparlamentet, tillsammans med den genuina artighet som präglade så många kollegor och tjänstemän där, gjorde att jag trivdes genuint väl och lämnat särskilt ljusa minnen.– Spontant tänker jag på den framgångsrika kampen för att skapa en särskild minnesdag för Förintelsens offer, den 27 januari, runtom i Europa, men också arbetet för förföljda kristna, religionsfriheten i Europa och världen samt ett stopp för den turkiska ockupationen av norra Cypern. Allt detta gjorde att jag fick komma in i många spännande och angelägna sammanhang. Såväl i riksdagen som i Europaparlamentet fick jag dessutom uppleva de möjligheter och det ansvar som kommer av att tillhöra den största partigrupperingen, via kristdemokratiska EPP samt svenska KD som ett av de fyra allianspartierna. Läs mer i Hemmets Vän nr 24 – 2017

