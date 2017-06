Låt sommarkonferenserna bli till vårdkasar och altarplatser Debatt Publicerad: 2017-06-08 16:58 Många förbereder sig just nu för att vara med i någon av alla de konferenser som kristenheten i Sverige inbjuder till i olika delar av landet. Utöver möjligheten till vila och rekreation utgör dessa mötesplatser en oerhörd potential för förnyelse och mobilisering av Guds folk. Rätt förvaltade kan dessa dagar då tusentals kristna utsätter sig för Guds ord genom förkunnelsen och den helige Andes närvaro bli andliga vårdkasar och altarplatser för överlåtelse med möjlighet till en kollektiv gudshändelse i landet. Vårdkasen var ett signalsystem av eldar med vars hjälp man kunde varna befolkningen och mobilisera krigsmakten i ofärdstider. De var placerade så i förhållande till varandra att när den första tändes kunde den ses av nästa och på så sätt bilda en kedja genom hela landet. I ett sådant läge väcktes ett kollektivt folkmedvetande till skydd för landet. Med rätt fokus kan de kristna sommarkonferenserna lyftas in i ett Gudsrikesperspektiv som kan få betydelse för att förlösa en ny besökelsetid från himlen i Sverige. Låt oss be att den helige Ande får befästa ett sådant gemensamt fokus i förkunnelse och Andens närvaro och uppenbarelse. Att varje konferens får bli en vårdkase där vi signalerar till varandra att vi hört samma Guds tilltal för en tid som denna. När man läser annonserna ser man att de täcker in större delen och vårt land från norr till söder, öster och väster. Gud har profetiskt talat om att han har tänt en eld i Sverige. Får den elden tända de kristna konferenserna kommer hela landet att bli berört! Dessa samlingar kan också bli altarplatser för överlåtelser till ett djupare liv i Anden och trons lydnad. Några av årets konferensplatser är redan genom sin historia sådana altarplatser för enskilda människor där heliga beslut tagits som fått avgörande betydelse, inte bara för Sverige utan också för missionsuppdraget i andra delar av världen. Jag tänker då till exempel på Torpkonferensen. För min egen del och många andra är också Ralingsås en sådan plats. 1946 var jag där på mitt första läger. Den andliga atmosfären gjorde djupa intryck på mitt liv och det var där som jag för första gången fick föra en annan människa till tro på Jesus. I början av 1970-talet medverkade Oswald Smith – en legendarisk missionsman från Kanada – i flera konferenser runt om i Sverige. Vid varje tillfälle inbjöd han människor till förnyad överlåtelse till Herren under det att man sjöng: ”Allt till Jesus jag nu lämnar … ja, jag lämnar allt.” Många gjorde verkligen det, bland andra ett ungt par i den församling där jag då var pastor. Oswald Smith hade uppmanat alla dem som gjort en sådan förnyad överlåtelse till Herren att bekräfta detta till sin pastor när man kom hem. I vårt fall blev dessa unga människors överlåtelse inledningen till en våg av förnyelse som kom att beröra stora delar av församlingen. Om alla dessa sommarkonferenser som planeras skall få betyda något utöver möten, avkoppling och ljuvlig samvaro beror naturligtvis på vilka förväntningar besökarna har. Jag tror alla de som anordnar konferenserna och de som medverkar har en längta efter att se Gud verka på ett sätt som får betydelse långt utöver de få konferensdagarna. Vi behöver ett starkt gudsingripande för att mobilisera de kristna i Sverige för den troendes tjänst att vittna och att betjäna människor i den helige Andes gåvor. Vi måste komma till ett slut på oss själva och vårt sysslande med oss själva för att bli arbetare i skörden! Låt sommarens konferenser fokusera på detta. Och du som planerat för att vara med – låt din hunger och törst efter Gud ta ut sin rätt och be om en kollektiv smörjelse av trons Ande över allt folket och en kärlek till Jesus som förmedlar Guds närvaro i mötet med människor. Jag tror att Gud från sin sida har något i beredskap för oss som kommer att få människor i Sverige att kollektivt fokusera på Jesus. På samma sätt som mordet på Olof Palme, Estoniakatastrofen och mordet på Anna Lindh skapade en kollektiv medvetenhet om ondska och förstörelse genom en enda händelse kan Gud på samma sätt låta något ske genom sin nåd som fokuserar på Jesus. Det kan möjligen handla om en samordnad händelse likt den som förlöste Guds kraft när Gideon hans 300 män förenades i ett och samma initiativ. Varför skulle inte konferenserna kunna bli en sådan gudshändelse? Sven Nilsson

