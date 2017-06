Terrordåd väntas inte påverka brittiska väljare Veckans nummer Publicerad: 2017-06-08 16:42 Ofta brukar sittande regeringar öka sitt stöd efter omskakande händelser, såsom terrordåden i Storbritannien. Men premiärminister Theresa May verkar inte kunna räkna med den effekten inför torsdagens nyval, enligt statsvetare. Terrordåden i Storbritannien gör veckans nyval ännu mer ovisst. Försvar, säkerhet och terror är traditionellt paradgrenar för Mays Konservativa parti. Premiärministern har dessutom lång erfarenhet av att hantera sådana frågor från sin tid som inrikesminister. Men osäkerheten är märkbar inne på det lokala partihögkvarteret i Bury Saint Edmunds. Konservativa parlamentsledamoten Jo Churchill ber vänligt men bestämt om ursäkt. Det nyligen givna intervjulöftet dras tillbaka. Hon har inte längre tid att prata med TT. – Telefonen ringer hela tiden, förklarar hon. Dessutom måste flera dagars kampanjande tas igen, efter den tid då allt låg nere som en följd av terrorattacken i Manchester den 22 maj. Och till råga på allt har plötsligt alla toaletterna hemma hos henne slutat att fungera. – Du får gå ut och prata med mina underbara väljare i stället, säger Churchill leende innan hon skyndar iväg igen. Ingen raksträcka mot seger Konservativa partiets raksträcka mot en storseger i det förtida parlamentsvalet är plötsligt inte alls lika given som det verkade när premiärminister Theresa May utlyste det i mitten av april. Regeringen har inte ökat sitt stöd efter dådet i Manchester för två veckor sedan, enligt opinionsmätningar. Tvärtom verkar Mays rival, den tidigare uträknade socialisten och mångåriga fredsaktivisten Jeremy Corbyn, ha fortsatt knappa in på henne inför torsdagens val. I mitten hoppas de EU-vänliga Liberaldemokraterna locka de många väljare som stod på förlustsidan i fjolårets folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap. – Det finns inga tecken på att Manchesterdådet gjorde någon skillnad. Så därför finns det ingen anledning att tro att dådet i London (i lördags) kommer att göra det heller, säger samtidigt opinionsexperten John Curtice, professor vid University of Strathclyde, till TT. Läs mer i Hemmets Vän nr 23 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!