Be för Sverige på nationaldagen Debatt Publicerad: 2017-06-01 16:36 O land, land, land, hör Herrens ord (Jeremia 22:29) Vi närmar oss nationaldagen 6 juni. Norge har nyligen firat 17 maj. Alla skolor fick ledigt för att fira sitt land med jubel. I Sverige vill vi ofta åka till vår sommarstuga, vara lediga och mysa. Tänk om Gud själv kallar oss till bön på vår nationsdag. Sverigebönen kallar till bön. Det har vi gjort nu i mer än tio år. Varje år har fler anslutit. Förra året var det 216 platser och 166 kommuner som bad. Registrera ert bönemöte på: www.sverigebonen.se Tänk om det är Fadern, Jesus och Anden som kallar oss till gemensam bön och omvändelse för våra barn, familjer och vårt folk? I Stockholm ber vi för alla 26 kommuner i Stockholms län, klockan 10:00–12:45 i Citykyrkan. Jag skrev brev till alla 26 kommuner och frågade vad vi kan be för på nationaldagen när det gäller deras kommun. Den första som svarade var Botkyrka kommun, med en rik industrihistoria att upptäcka. Där uppstod tidigt en mängd gårdsindustrier med stor betydelse i det lokala samhället. Under 1700-talet tog den industriella utvecklingen fart i och med anläggandet av Tumba bruk. 1800-talet innebar ytterligare viktiga industrietableringar – delvis tack vare att järnvägen drogs igenom kommunen. Av speciellt stor vikt var AB Separators förvärv av Hamra gård vilket i förlängningen ledde till att Alfa-Laval etablerade sig i kommunen. Kommunen har en sköld med helgonet Botvid, som kom för att sprida evangeliet på 1000-talet tillsammans med Eskil, David och Sigfrid. Namnet Botkyrka talade till mig inför 6 juni. Jag tror att Gud vill se bot till Sveriges kyrka och folk, omvändelse och att vi ödmjukar oss till bön för vårt folk och våra orter. Filmen Braveheart med William Wallace visade häromkvällen hur ledaren med ”modigt hjärta” talade till skottarna inför striden mot engelsmännen. Man var underbemannade och en omöjlig strid väntade. Han talade: ”Strid för era familjer, era sånger och er framtid. Om ni inte kliver fram kommer de ändå att skövla er, våldta, stoppa era sånger och kväva ert land.” Tänk om det är så att den första kommunen som svarade på mitt brev är en signal till oss? Att Herren vill att vi ska ödmjuka oss till att be utifrån våra hjärtan. Omvända oss så att vi får bot, så att frimodigheten återkommer, livet och sångerna kommer tillbaka och den helige Ande kommer åter genom sin kyrka och genom dig och mig. Den segrande kyrkan reser sig likt ett brinnande bloss. Tänk om Gud använder artisten Sebastian Stakset från kulturvärlden att samla stad efter stad till det enkla evangeliet. Tänk om Herren tar redskap på redskap i de sju samhällsområdena och en mäktig väckelse är på intågande. Tänk om vi kan se böne- och lovsångsaltare resas i de 290 kommunerna. Fädernas hjärtan till barnen så att landet inte tillspilloges. Sverigebönens enkla mål är folkväckelse genom bön, Anden och ordet. Jag kan se hur böneskålar fylls denna nationella bönedag och töms ut över hela landet. Jag kan se hur änglar väntar att bli ivägsända genom bönen. Jag kan se hur det andliga ledarskapet i stad efter stad reser sig. Jag kan se hur eld kommer ner över de som ber och plats efter plats står i brand. Tillsammans kring korset. Herre, vi kommer till dig och ödmjukar oss, rör vid våra hjärtan och ge oss bot genom blodet så vi ser dig och varandra och folket du älskar på varje plats. Och ja, vi kommer ta upp de fem områden som Botkyrka kommun ville vi skulle be för. Jag vet att Gud svarar på bön. Det är stolthet att inte be. Men vi vill se bot och en brinnande kyrka resa sig upp. I Hassela står ett 30 meter högt kors på ett berg mitt i landet, där kom en jordbävning för ett tag sedan. Där ödmjukar man sig med böjda knän till en levande Frälsare. Patrik Sandberg, nationell samordnare Sverigebönen

