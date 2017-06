Fler än någonsin på flykt inom hemländerna Veckans nummer Publicerad: 2017-06-01 16:22 Över 30 miljoner människor drevs på flykt inom sina hemländer under förra året till följd av konflikter och katastrofer visar en ny rapport. Det finns dubbelt så många internflyktingar som människor som är flyktingar i andra länder. Trots det har uppmärksamheten främst varit riktad mot människor på flykt i andra länder.Den nya rapporten från Norska flyktingrådets Internal Displacement Monitoring Centre visar att ett ”skrämmande” antal nya människor har drivits på flykt. – Bara medan vi pratar drivs hundratals familjer på flykt eller är på väg att fly, sade Jan Egeland, generalsekreterare för Norska flyktingrådet, vid ett möte med pressen. Omkring 31,1 miljoner människor drevs på flykt inom 125 länder under förra året, vilket motsvarar en ökning på 3 miljoner sedan 2015. Det är detsamma som att ytterligare en människa drivs på flykt varje sekund. Flest i Kongo-Kinshasa Nästan 7 miljoner människor drevs på flykt inom länder till följd av konflikter under förra året och flest i Kongo-Kinshasa. – Vårt fokus har varit Mellanöstern. Vi förväntade oss inte den plötsliga ökningen av internflyktingar i Kongo-Kinshasa och väntade oss inte högre siffror där än i Syrien, säger Alexandra Bilak, chef för Internal Displacement Monitoring Centre. Kongo-Kinshasa har varit drabbat av oroligheter sedan 1990-talets folkmord i Rwanda. Tillströmningen av flyktingar förde landet in i den dödligaste konflikten i Afrikas historia där omkring fem miljoner civila har dött. Trots att ett fredsavtal skrevs 2003 har våldet trappats upp mellan olika väpnade grupper. Det ledde till att ytterligare 900 000 människor drevs på flykt under förra året. Jan Egeland konstaterar att brist på uppmärksamhet och krympande humanitära resurser i Kongo-Kinshasa innebär ett stort misstag. Enligt Alexandra Bilak är siffrorna i rapporten utan tvivel i underkant eftersom över en miljon människor drivits på flykt inom landet sedan början av året. Tre gånger fler människor – 24 miljoner totalt – har tvingats på flykt inom länder till följd av katastrofer jämfört med konflikter, enligt Internal Displacement Monitoring Centre. Över 68 procent av dessa drevs på flykt i länder i Östasien och Stillahavsområdet. I Kina och Filippinerna drevs flest människor på flykt till följd av kraftiga översvämningar och tyfoner. Klimatförändringarnas effekter och allt ofta återkommande och starkare klimathändelser kommer leda till att fler tvingas fly framöver, enligt rapporten. Alexandra Bilak säger att små ö-stater är de mest utsatta. Läs mer i Hemmets Vän nr 22 – 2017

