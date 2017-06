Världen håller andan när Trump reser utomlands Ledare Publicerad: 2017-05-29 10:06 ”In God We Trust” har det stått på amerikanska mynt sedan 1864. Men frågan är vilken Gud amerikanerna egentligen förtröstar på? Att många går till kyrkan behöver ju inte säga så mycket. Det märks inte minst på president Donald Trump. Han svär som en borstbindare, talar nedsättande om kvinnor och avskedar medarbetare som om de vore maskiner som man kan slå på och av. Men, han går i kyrkan och säger sig tro på Gud. När han svors in som president gjorde han det med handen på Bibeln, den kristna urkunden. Nåväl. Presidentens personliga brister behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder för en personlig tro, men det säger ändå något om tänket. Det går inte att bli president i USA om man är ateist. Nu skall inte Donald Trump eller någon annan president heller för den delen bedömas efter sin trosbekännelse, en president skall i första hand bedömas utifrån sina politiska beslut och handlingar. Det nationella mottot ”In God We Trust”, som konfirmerades av kongressen 1956 låter bra. USA:s president ska också vara underställd någon som är högre. Men frågan om det verkligen är den kristna guden som avses? Att mottot till vardags mestadels märks på mynt och sedlar säger mer. I det kapitalistiska landet USA är pengar gud. Första stoppet på Donald Trumps första utlandsresa är nämligen inte Israel eller Italien, utan Saudiarabien. Att det skulle bero på religiös förvirring är inte alls troligt. Det handlar om pengar. Avtal om handel skall signeras. USA har inte råd att förlora ärkekonservativa och kvinnoförtryckande Saudiarbien som allierad. ”Money talks”. Det är pengarna som bestämmer. Visserligen fortsätter resan både till Jerusalem och till Rom. Ska Trump lyckas måste han hålla sig vän med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, palestiniernas president Mahmud Abbas såväl som påve Franciskus och andra högt uppsatta i Vatikanen samt övriga väldens politiska ledare, inte minst Rysslands president Vladimir Putin. För det krävs en förmåga att balansera på knivsegg som många undrar om affärsmannen Trump verkligen besitter. Resan fortsätter sedan till flera viktiga toppmöten: ett i Bryssel med EU:s regeringschefer, ett annat med försvarsalliansen Nato, sedan avslutas resan med ett G-7 möte på Sicilien. Världen håller andan. Kommer Trump hålla tungan rätt i mun eller kommer han, mikrofoner till trots, säga saker ingen diplomat i världen skulle våga säga? Ingen vet riktigt. Kanske går det bra? En sak står i alla fall klar. Nationalmottot, ”In God We Trust”, kan definieras på många olika sätt. Den Gud mottot från början syftade på verkar dock inte vara samma som nu. Donald Trump har förmodligen sin egen definition. Hemmets vän 24 maj 2017

