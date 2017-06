Mer än en första sommardag i naturen Veckans nummer Publicerad: 2017-05-29 09:23 För många förknippas dagen med den traditionella gökottan – i kyrkan firar man ofta dagen med en gudstjänst ute i naturen tidigt på morgonen. Men Kristi himmelsfärds dag är så mycket mer än en picknick i ottan och i gröngräset. Är man uppväxt i kristna sammanhang är gökottan på Kristi himmelsfärdsdag en given tradition. Matsäcken packas, man träffas tidigt på morgonen vid en grusväg ute i landsbygden för att sedan ta sig djupt in i skogen till en undangömd skogssjö eller en daggvåt äng där man firar gudstjänst tillsammans, men lika mycket för att fika och umgås. Eller på en utsiktsplats i staden eller på landsbygden. Men också hembygdsföreningar eller Friluftsfrämjandet träffas den här dagen ute i naturen för att lyssna på göken och för att njuta av vårvärmen. Få inser att den så kal­lade gökottan på Kristi himmelsfärdsdagen har gamla traditioner i Sverige även om den började sprida sig mer runt 1900-talets början. Redan när arbetarledaren August Palm på 1880-talet använde gökottor för förtäckta politiska möten var det dock tradition. Första sommardagen I västra delarna av Sverige och i Skåne tände man förr ofta eldar – en sed som annars knutits mer till valborgsmässoeldarna. De tre dagarna före Kristi himmelsfärdsdagen var också före år 1772 gångdagar, en katolsk sed då prästen och församlingen vandrade ut över markerna för att be om god årsväxt. Dagen betraktades också som den första sommardagen då flickorna bytte till bomullsklänning och bara ärmar och pojkar och flickor träffades utan vuxnas överinseende. Det var också den dagen sommarsjöfisket påbörjades – då avgjordes hur fisket skulle bli under resten av året, då hördes göken ropa och det var ofta lätt att till exempel fånga rävungar. En sentida tradition är också Folknykterhetens dag, som firas samma dag. Men Kristi himmelsfärdsdagen firas framför allt till minne av då Jesus från Oljeberget i Jerusalem återvände till himlen 40 dagar efter sin uppståndelse. Det är också alltid på en torsdag, exakt 40 dagar efter påskdagen som Kristi himmelsfärdsdagen infaller, liksom påsk och pingst vid olika datum olika år utifrån måncyklerna. Någon egentlig årsdag av Kristi himmelsfärd handlar det alltså inte om. Läs mer i Hemmets Vän nr 21 – 2017

