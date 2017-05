Öppenhet skiljefråga i Irans presidentval Veckans nummer Publicerad: 2017-05-18 16:06 En president som öppnat landet för omvärlden men inte fått fart på ekonomin i utlovad takt, eller en hårdför konservativ jurist som lovar jobb och mer pengar åt alla. I morgon fredag går iranierna till presidentval. Fem, sex miljoner nya jobb under mandatperioden, höjda löner och trefaldigade kontantbidrag till fattiga iranier. Det är vad Ebrahim Raisi har lovat väljarna om han blir president. – De har uppträtt som populister, nästan i europeisk eller amerikansk mening. De har kastat ut valfläsk, säger Per Jönsson, Mellanösternanalytiker vid Utrikespolitiska institutet, om Raisi och Teherans borgmästare Mohammad Ghalibaf, som häromdagen hoppade av och i stället slöt upp bakom sin tidigare konkurrent. – Ekonomer är relativt överens om att det skulle kräva en årlig tillväxt på 25 procent för att uppfylla deras löften. Det hade inte ens Kina under sina starkaste år. Nära Khamenei När valrörelsen drog igång för några veckor sedan var Raisi ingen känd figur för gemene man. Han står nära Irans högste andlige ledare Ali Khamenei, och har rört sig i maktens korridorer i tiotals år. En del minns säkert att han hade en avgörande roll när ett stort antal oppositionella dömdes till döden i slutet av 1980-talet. Men någon politisk erfarenhet har han inte. Nu är han det konservativa lägrets toppkandidat, som säger att Iran inte behöver västvärldens hjälp. Även om det fortfarande finns ytterligare några kandidater med i loppet står presidentvalet den 19 maj i praktiken mellan honom och den sittande presidenten Hassan Rohani. Raisi har angripit Rohani för att ha varit alldeles för vek i förhandlingarna om kärnteknikavtalet. Men vilken utrikespolitik han själv mer konkret ämnar driva är oklart, påpekar Per Jönsson. – Men det skulle vara lättare för Iranfientliga krafter i omvärlden att utmåla Iran som en risk, och mullra om mullorna som styr. Rohani har gjort sig känd utomlands som en ganska moderat person, säger han. Vinner Rohani kan Irans folk sannolikt räkna med mer av samma politik, som bland annat går ut på att reformera statliga företag och locka utländska investeringar för att få igång landets industri. Läs mer i Hemmets Vän nr 20 – 2017

