Brister i stöd för extremister Veckans nummer Publicerad: 2017-05-18 16:03 Var femte kommun har kontakt med unga som dragits in i eller riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. Men bara drygt hälften av dessa kommuner gav någon typ av stöd. – Det är oroväckande, säger Peder Hyllengren, terrorismforskare vid Försvarshögskolan. Resandet till IS har minskat kraftigt – men hotet på hemmaplan finns i högsta grad kvar, konstaterar Peder Hyllengren med anledning av Socialstyrelsens nya rapport. Den visar att 20 procent av kommunerna förra året hade kontakt med unga som involverats i extremism eller som ligger i riskzonen. Hur många individer det rör sig om framgick inte. Absolut vanligast var religiös extremism. Stor lucka Enligt Socialstyrelsen tyder siffrorna på att kommunerna har en medvetenhet och kunskap om problemet. Men terrorexperten Peder Hyllengren är kritisk till att en så stor andel lämnas utan stöd. 27 av 45 socialtjänster som haft kontakt med unga i den extremistiska miljön hade gett någon form av insats. – Att ungefär 40 procent av kommunerna stött på detta och inte gett någon insats är oroande. Det visar att det finns en fortsatt stor lucka i socialtjänstens arbete för att hantera de här individerna, säger Peder Hyllengren. De som socialtjänsten inte når fram till kan också vara de som är potentiellt farligast, framhåller han. – Man kan ju tänka sig att en person som fortfarande är djupt insyltad i de här idéerna och starkt tror på dem är mindre benägen att jobba med dem, än den som börjat få frön av tvivel, säger Peder Hyllengren. Läs mer i Hemmets Vän nr 20 – 2017

