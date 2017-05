Kristna ber för muslimer Veckans nummer Publicerad: 2017-05-18 15:49 Fyra frågor till Sara Bornold, Open Doors, Sverige, om den kristna förbönskampanjen ”30 dagar” under muslimska ramadan, som i år hålls den 27 maj–25 juni. Varje år sedan 1993 har kristna bett för muslimvärlden under fastemånaden ramadan – varför är det viktigt? – Det är viktigt då vi tror på att bön förändrar, inte bara de situationer eller personer vi ber för, utan också oss själva, och vår inställning till ”vår nästa”, till de muslimer vi möter. Många som är med och ber har berättat att bönen har gett dem en större förståelse för det muslimska folket, och att de fått ett hjärta för muslimer. – Förra året bad uppskattningsvis 1 miljon kristna över hela världen för muslimer under ramadan. Vi lever i en tid då fler muslimer än någonsin tidigare kommer till tro på Kristus, och jag är övertygad om att bön för muslimer är en bidragande orsak till att vi ser en så stor väckelse i den muslimska världen. Vad skiljer årets 30-dagarsbön från tidigare år? – I år fokuserar häftet 30 Dagar, som ges ut i samband med bönen, på familjer. Den muslimska kulturen uttrycker många olika familjetraditioner, som både är annorlunda än vår syn på familjer, men där det också finns flera gemensamma nämnare. – Syftet med 30 Dagar är delvis att ge oss kristna en större förståelse för muslimer, och hjälpa oss att ta del av Guds kärlek till dem. Att genom texterna möta olika muslimska familjer från hela världen, hjälper oss att få ett hjärta för dem, och bära dem i våra böner. Läs mer i Hemmets Vän nr 20 – 2017

