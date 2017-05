Ett stolpskott igen Ledare Publicerad: 2017-05-11 16:52 Bara Sverige av 27 EU-länder röstade för en resolution i FN-organet UNESCO, som slår fast att israeliska utgrävningar i östra Jerusalem är ett brott mot internationell lag. Vidare konstaterar resolutionen att Israel är en ockuperande makt och menar att man inte har suveränitet över Jerusalem. Återigen har alltså Sverige sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014 visat sin fientlighet mot den enda demokratin i Mellanöstern. Sverige gjorde i denna omröstning sällskap med Iran, Ryssland, Qatar och Egypten. Liberalernas partiledare Jan Björklund kallar Sveriges agerande ”smaklöst”. EFS-prästen Anders Sjöberg frågar sig om den svenska regeringen har en dold agenda eftersom man gång på gång stöder judehatande arabiska stater. I ett öppet brev till regeringen skriver EFS-prästen Anders Sjöberg att fram till 1940-talet fanns varken Israel eller de arabiska staterna. Namnet var ”det brittiska mandatet – Palestina” där både judar och araber bodde. 1937 kom första delningsplansförslaget för området. Judarna skulle få en liten del i norr i dåtidens Galileen och araberna resten av området. Judarnas förhandlingsansvarige Ben Gurion sade ja men palestiniernas Amin Husseini sade nej. Och nej har det blivit från arabsidan vid varje försök att hitta en fördelning av landområdet sedan dess. Amin Husseini mötte istället Adolf Hitler i Rom och förklarade att han ville hjälpa Hitler att utplåna judarna. Denna fientliga inställning till judarna har fortsatt sedan staten Israel bildades 1948. I sitt öppna brev till regeringen frågar Anders Sjöberg om den svenska regeringen någon gång frågat arabiska ledare vart judarna, som en gång bodde på arabiskt område, tagit vägen. I samband med kriget 1948 drevs exempelvis 100 000-tals judiska flyktingar från Irak. Anders Sjöberg menar att om samma fråga ställs till Israels premiärminister Benyamin Netanyahu så berättar han att Israel har två miljoner fullvärdiga arabiska medborgare i Israel. Alltså en helt annan attityd till sina grannfolk än arabstaterna visar mot judar. Varför har Sverige sådana behov av att böja sig under arabstaternas judehat, men även i vissa fall ett kvinnoförakt av stora mått? När den svenska regeringen kallar sig en feministisk regering, men i sin välvilja troligen för goda handelskontrakt inte protesterar mot Saudiarabiens kvinnoförtryck, så blir denna regeringsdeklaration bara munväder. Finns det egentligen någon villighet från Sveriges regering att vårda relationerna med Israel? Eller är det bara välvilja mot diktaturer som gäller? Om Sverige fortsätter kasta salt i såren i Mellanösternkonflikten så är all trovärdighet borta, den trovärdighet som tidigare socialdemokratiska regeringar under exempelvis Tage Erlander men också Göran Persson visade. Bakom konflikten om utgrävningarna i östra Jerusalem ligger arabstaternas tankar på att Jerusalem ska delas mellan palestinier och Israel. Vilket annat land i världen har ställt sig positivt till att dela sin huvudstad med fientliga stater? Sveriges nation byggdes på en kristen grund där kyrkan och munkarna skapade utbildning, sjukvård, socialhjälp tillbaka till 1000-talet. Israels rötter är 4 000 år även om hatfyllda grannfolk inte vill se det så. Sverige som säger sig värna demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter behöver inte liera sig med diktaturer, som förtrycker sin egen befolkning. Hemmets Vän 11 maj 2017

