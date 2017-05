Hjälpflyg firar 35 år Veckans nummer Publicerad: 2017-05-11 16:30 ”Läkare och biståndsarbetare kan nå ut och arbeta i områden som annars skulle gå miste om hjälp”, berättar Lars-Erik Wallhagen, som var med och grundade hjälpflyget MAF Sweden för 35 år sedan. 35 år går fort. 82 år är något längre. Det är så många år sedan en ung svensk man av en slump kom in och lyssnade till missionsläkaren Gunnar Agge, han höll ett föredrag om behoven i Etiopien. Gustaf von Rosen, då cirkusflygare, blev tagen av de behov som presenterades. Han erbjöd sina tjänster med sitt flygplan. Det blev början till uppdrag som sedan blev en del av C G von Rosens liv. Ett liv som i en dokumentärfilm kunde ses på SVT nyligen. Några av de större händelserna där C G von Rosen hade en central roll var missionsflygplanet Ansgar, svälten i Biafra och matbombningen i Etiopien. Han vågade utmana svåra situationer. I dag ser vi en ny stor svältkatastrof utvecklas som redan skördat 1 000-tals liv och flyktingantalet ökar från länder med katastrofal arbetslöshet och inbördes konflikter, plus att antalet människor i ökad omfattning blir våldets och ondskans lakejer som vi kallar terrorister. Vad gör vi? Vi bygger murar, vi investerar otroliga summor för att skydda oss, tror vi. Vi satsar på vår miljö med mera. Jag vill inte säga att det är fel. Jag bara ifrågasätter vad som är fokus. Tror vi att vi kan besegra ondska på det sättet? Kan vi hindra dem som inte har någonting att återvända till? Det är ju faktiskt människor som både dör i svält och drunknar i Medelhavet. MAF startar De män och kvinnor som startade hjälpflyget MAF efter andra världskrigets slut hade upplevt vad destruktiva krafter kan leda till. Flera hade varit piloter i bombflygplan. De önskade medverka till att bygga en värld som var bärare av den värderingsplattform som Jesus gav. ”Allt vad I viljen att människorna skall göra eder skall ni också göra dem.” Målsättningen var att stödja alla som arbetade med att ge människor ett hopp och att kunna försonas både med Gud och människor. Plus att medverka till ett mänskligt liv för utsatta människor. Att genom flygstöd hjälpa de som arbetade för att de värderingar som bär upp en möjlig samvaro utan hat skulle utvecklas. Att ge en bild av de nu över 70 år som passerat är inte möjligt. Det skulle vara berättelser om otaliga pionjärinsatser. Det är berättelser om hur 10 000-tals utsatta och isolerade männi­skor för första gången fått tillgång till nödvändig sjukvård, till rent vatten, till utbildning och ett uppmuntrande ord om att ”Gud har inte glömt dig”. Läs mer i Hemmets Vän nr 19 – 2017

