PMU planerar hjälpinsats i IS-befriade områden Veckans nummer Publicerad: 2017-05-11 16:26 ”Det är svårt att beskriva den förödelse vi såg i norra Irak och i de områden omkring städerna Erbil och Mosul som hållits av IS (Islamska staten), men nu befriats av de irakiska och kurdiska styrkorna. Jag har rest till många platser i världen som drabbats av olika typer av katastrofer, men detta var nog bland det värsta jag sett någonsin vad gäller förstörelse av byggnader och hela byar.” Detta säger Jessica Hedman som tillsammans med Madelene Ahlgren och Anneli Edsmyr, alla tre från Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, gjort en veckolång resa till de krigsdrabbade områdena i norra Irak för att undersöka hjälpbehoven och på plats se de insatser PMU stöttar. HV har fått en intervju med Jessica om resan och om situationen i de områden som också finns omnämnda i Bibeln. Vad var syftet med er resa? – Vi reser regelbundet till olika krishärdar i världen och undersöker hur vi bäst skall kunna hjälpa utsatta människor som drabbats av katastrofer såsom konflikter eller naturkatastrofer. Området i norra Irak är särskilt drabbat genom IS hänsynslösa framfart och terror. Nu när delar av området är befriat från IS öppnar sig en ny möjlighet för att kunna hjälpa på olika sätt. Hur ser det ut i området? – Stora områden, som till exempel de områden vi besökte nordost om Mosul i norra Nineveh, är totalt sönderbombade. Det var verkligen sorgligt att se. Människor har fördrivits, el- och vattenledningar är totalförstörda, minor finns utlagda på flera håll, affärer är sönderbombade och vissa byar är helt utbombade i jakten på IS. Läs mer i Hemmets Vän nr 19 – 2017

