"Vardagsfolket är min församling" Veckans nummer Publicerad: 2017-05-11 16:14 Ingemar Strand fyller 90 år den 14 maj. Under hans år har han hunnit göra och se mycket. Från det att han omvände sig vid 16 års ålder har han varit evangelist i 10 år, jobbat som lärare på Götabro bibelskola i 20 år och även varit pastor och kringresande föreläsarxe. Han har dessutom skrivit i Hemmets Vän och gett ut åtta böcker på Marcus förlag/Evangeliipress förlag. Under denna tid har Ingemar varit väldigt mån om att se andra människor och ta hand om vardagsmänniskan.

– Man ska hålla en varm gemenskap, på det sättet byggs församlingen samman. Folk kommer till mig med problem och bekymmer och det blir samtal. Jag tror att vi behöver ha en sådan öppen gemenskap. Ingemar föddes 1927 in i en stor familj. De var 14 syskon, tio bröder och fyra systrar. Han växte upp i ett fattigt men gudfruktigt hem i Fryele, Värnamo kommun. Vid tio års ålder flyttade han med sin familj till Gnosjö. Där fanns det inte tillräckligt med skollokaler så Ingemar gick i skolan varannan dag. De andra dagarna jobbade han på en fabrik som tillverkade klädhängare. Han jobbade där fram tills han blev 17 år. – Under den tiden kom jag till tro och upplevde omvändelse och frälsning. Det var den 17 februari 1943, då var jag 16 år. Året därefter gick jag bibelskolan på Götabro. De tyckte jag var för ung, men jag kom ändå ut som evangelist när jag var 17 år. Spelade dragspel och sjöng Under 10 år reste Ingemar runt i Sverige som evangelist. – Jag kan inte dra hela historien för det blir alldeles för mycket, men jag reste genom Sverige och evangeliserade, spelade dragspel och sjöng. Jag fick uppleva väckelsetider då många människor kom till tro och blev döpta. Jag hade även tältmöten i Finland och Norge. Men sedan kom jag att läsa vidare. Ingemar läste i Lund och fick en magisterexamen i filosofi och det resulterade i att han blev lärare på bibelskolan han själv gått flera år tidigare, Götabro. – Jag har varit med ett tag där, jag var lärare tills jag blev pensionerad, i 20 år. Jag var också reseledare i tolv av de åren och gjorde årliga resor till Israel där jag var guide. Läs mer i Hemmets Vän nr 19 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!