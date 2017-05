Spännande musiksaga som sätter barnen i centrum Veckans nummer Publicerad: 2017-05-04 00:00 Lek och kreativitet men också känslor och samtal mellan barn och vuxna så att vi tar barnen på allvar. Det är det som Josefin Sjölander vill berätta om i sina barnböcker om Prinsessan och Prinsen och deras vänner. Den tredje boken som kommer i juni, Prinsessan och den virkande Rut berättar om ett triangeldrama i sommarmiljö för barnen. Det är inte bara barnböcker som Josefin Sjölander skriver utan hon beskriver det som en musiksaga. Den första boken Prinsessan och hajtanden kom ut redan 2008 på Marcus förlag och till boken hör en skiva med fem sånger utifrån berättelsen. Likaså en föreställning som hon och företagskollegan Malin Larsson rest med sedan 2008. – Jag jobbar som rytmikpedagog och har barnrytmikgrupper där man sjunger och dansar med barnen. I det arbetet upptäckte jag hur sagan fångade barnet väldigt mycket. Jag använde mig alltid av bilder och hade en sagostund med egna bilder under de här lektionerna. Det var så det började, berättar Josefin Sjölander.” Det var en gång en prinsessa ...” – Eftersom det fångade barnen kände jag att jag ville hitta en berättelse som kunde ge barnen något. Som inte bara var en saga utan som kunde berätta något mer, lite mer djup. Just då var mina syskonbarn ganska små så jag utgick mycket från dem.Hon fortsätter att tala om hur hennes systerdotter en gång kommit och hälsat på och hade tagit på sig kläderna helt själv, ”så där lite tokigt”. – Så den första bilden i Prinsessan och hajtanden är faktiskt på min systerdotter. Därför börjar sagan på det viset: ”Det var en gång en prinsessa …” och så berättar jag hur hon hade tagit på sig sina kläder själv. Utgår från barnen – Jag tänker att barnen ska känna igen sig. Vi utgår alltid, i både boken och föreställningen som hör samman med boken, från barnen och försöker se utifrån deras värld. Jag vill uppmuntra till lek och kreativitet. Jag vill också uppmuntra till mötet mellan barn och vuxen och samtalet. Så att vi som vuxna lyssnar på barnet och tar barnet på allvar. Jag har alltid med en vuxen i böckerna så att det blir ett möte mellan barnet och den vuxne. Och det är alltid med lek, att de hittar på något och går in i fantasin. – Det handlar också mycket om känslorna och hur vi möter dessa. I den tredje boken som heter Prinsessan och den virkande Rut är det känslan arg som får komma fram. Ilskan är ett uttryck men under ilskan finns också många andra känslor. Det är det som samtalet mellan Mammadrottningen och Prinsessan handlar om när de möts. Läs mer i Hemmets Vän nr 18 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!