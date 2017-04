När Saudi gav Sverige en plats i säkerhetsrådet Ledare Publicerad: 2017-04-27 13:49 I tisdags valdes Saudiarabien vid en sluten omröstning i New York in i FN:s jämställdhetskommission. Enligt uppgift röstade Sverige för. Det betyder att vi röstade för att landet, där kvinnor enligt den muslimska sharialagstiftningen är omyndiga, inte får köra bil eller ens visa sitt ansikte i det offentliga, ska vara med och utveckla FN:s arbete för ökad jämställdhet.

Även om Sverige hade röstat emot hade det inte spelat någon större roll. Det är så här FN fungerar. Röstsiffrorna visar att 47 av 54 röstberättigade länder röstade för att ge Saudiarabien en plats i kommissionen. Däremot är symbolvärdet blytungt. Vi har en feministisk regering och utrikespolitik. Hur Sveriges röstade avslöjar inte FN, men inget skulle hindra regeringen att berätta. Jag blir inte klok på denna feministiska regering vi har. Hemmavid vill man i praktiken sedan förra veckan stänga friskolor med religiös grund – det vill säga mestadels kristna skolor – eftersom en muslimsk misskött sig och särbehandlat flickor gentemot pojkar. Tonläget är skyhögt. Man talar om jämställdhet, att barn inte får särbehandlas, att de ska få välja tro och livsåskådning själva och inte indoktrineras av skolan. När det kommer till utrikespolitik är hållningen en helt annan. Islam är inget problem. Nu väljer Sverige in Saudiarabien i världens främsta organ för jämställdhetsarbete och kvinnofrågor. Det smusslas och tisslas. Margot Wallström har lovat att berätta hur man röstade – men då endast i utrikesnämnden och där råder absolut sekretess.

Det var väl inte så att Sverige var tvunget välja in Saudiarabien i FN:s jämställdhetskommission för att förtryckarna på Sinaihalvön skulle rösta ja till Sveriges plats i säkerhetsrådet? Vi kommer aldrig att få veta. Det enda som är säkert är att svensk utrikespolitisk hållning numera enbart verkar gälla inom Sveriges gränser. Åke Hällzon - Chefredaktör och ansvarig utgivare

