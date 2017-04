Färre pedagoger i förskolan Veckans nummer Publicerad: 2017-04-27 13:35 Barngrupperna på landets förskolor har blivit mindre, visar Skolverkets statistik. Förskolegruppernas genomsnittliga storlek har sjunkit från 16,7 barn under 2015 till 15,9 under 2016. Precis som föregående år finns det i genomsnitt 5,2 barn per anställd i förskolan.

Men förskolelärarna Johanna Rahm och Jenny Andersson efterlyser fler utbildade kollegor.

– Vår förskolechef vill bara anställa förskolelärare. Det är väl en bra målsättning, men den håller inte riktigt som det ser ut nu. Det är så svårt att rekrytera, säger Johanna Rahm.

Många inom förskolan saknar helt utbildning för arbete med barn – och de regionala skillnaderna är stora. Endast 39 procent har en förskoleexamen, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2015. Samtidigt saknar 28 procent helt utbildning för arbete med barn, visar Skolverkets statistik. Uppdaterad läroplan

Undervisningen i förskolan behöver också förbättras med tydligare mål och en mer jämlik kvalité. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att se över och uppdatera läroplanen för förskolan.

Bakgrunden är att den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor.

”Det görs ett starkt arbete i förskolan i dag, men den 20 år gamla läroplanen ger inte tillräckligt stöd i arbetet och det riskerar att göra att likvärdigheten brister. Därför ska Skolverket arbeta fram en modern revidering av läroplanen, bland annat i samarbete med forskarsamhället”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande. Läs mer i Hemmets Vän nr 17 – 2017

