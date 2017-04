"Gud förvandlade mitt hjärta" Veckans nummer Publicerad: 2017-04-27 13:19 När Mariano greps av polisen hade han varit med i strider mot regeringen och paramilitärer över hela Colombia under många år. Han dömdes till 60 års fängelse och placerades i ett högsäkerhetsfängelse. Då trodde Mariano att livet var slut.

– I det mest isolerade fängelset, Ittagui, placerades jag. Men där blev jag chockad när jag såg ledare i det ökända knarknätverket Medellinkartellen läsa Bibeln. Människor som gjort så mycket ont läste Bibeln och inbjöd mig att lyssna! Där började striden mellan mig och Gud – och Gud vann.

Han känner ingen stolthet idag över det grymma mördarliv han levde med FARC-gerillan och än idag kommer tårarana när han berättar om den här tiden.

– En tidigare arbetskamrat sade: ”Jag skulle vilja se dig gråta!” Då måste Gud göra något, svarade jag! Det var många år sedan jag grät. När man sett så mycket ondska finns inget hjärta, inga känslor kvar. Men Gud kunde förvandla mitt hjärta av sten.

Idag har fotbollsklubbar blivit ett verksamt redskap att ge unga grabbar och tjejer en meningsfull uppväxt istället för striderna mellan olika kriminella gäng. Ankarstiftelsen, som stöder arbetet med dessa fotbollsskolor har också i dagsläget bidragit till över 170 skolor, vattenreningsprojekt och evan­gelister som arbetar bland mer än 141 000 interner på landets fängelser.

Det försoningsarbete som pågår inne på fängelserna, med bland annat ett studiematerial med sin grund i Markusevangeliet, har bidragit till att ge många tungt kriminella ett helt nytt liv. Bara förra året redovisade man över 24 000 omvändelser genom Ankarstiftelsen och den internationella fängelseorganisationen Prison Fellowship i Colombia.

– Jag tackar Gud att jag fått lära känna människor som ni, säger Mariano och pekar bland annat på eldsjälen och tidigare företagaren Börje Erdtman, som 1993 första gången kom till Colombia för att vara med och bygga ett barnhem för gatubarn. Under 23 år har Börje Erdtman återvänt med grupper av svenskar två gånger per år för olika hjälpinsatser i landet. Bland alla som satsat genom Ankarstiftelsen finns företagare men också artister som exempelvis Lill-Babs och Lasse Holm som satsat på skolbyggen, fängelsearbete och vattenreningsprojekt. Insatser i Medellin har bland annat givit honom stadens utmärkelse för berömvärda sociala insatser. Nobels fredspris

Förra året fick Colombias nuvarande president Juan Manuel Santos Nobels fredspris för att han varit med och skapat förutsättningar för att våldet mellan gerillan, paramilitärer och regeringen skulle upphöra. Nu lägger FARC-medlemmarna ner sina vapen och lämnar in dem, trötta på 50 års inbördeskrig och minst 250 000 dödade i detta egentligen så vackra och av naturrikedomar fulla land.

Mariano känner idag ingen rädsla att dödas, när han nu arbetar som brobyggare och försonare mellan olika kriminella gäng i Medellin.

– Först när jag frigavs var jag fruktansvärt rädd. Men inte nu längre. Det som har hänt får vi lämna till det förflutna. Om jag skulle dö för det jag håller på med nu, så är jag beredd. Men det är sorgligt att de som är mest rädda att ta kontakt med en tidigare förbrytare är medlemmar i kyrkorna, berättar han. Läs mer i Hemmets Vän nr 17– 2017

