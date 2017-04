Terrorattackerna i Stockholm och Egypten del i ett andligt skeende Ledare Publicerad: 2017-04-12 10:56 Blombergen på Sergelstorg i Stockholm har nu vissnat och chocken efter fredagens fruktansvärda attack har gått över i en ny fas. Sverige bearbetar ett terrordåd och försöker förstå det som skett. Det är inte så lätt. Vi har tack och lov varit förskonade ifrån terror, lever våra liv fritt och öppet. När det ofattbara sker är det därför inte underligt om vi blir osäkra. Vad och vem ska vi hålla oss i när det stormar? I medierna svämmar det över av analyser. Varför hände det, på vilket sätt hände det och hur kunde det ha stoppats? Vissa reagerar med ilska och irritation över vad man anser vara en för slapphänt migrationspolitik. Det ska enligt uppgift finnas tiotusentals människor i landet som fått avvisningsbeslut men som gömmer sig, precis som den nu gripne terroristen Rakhmat Akilov. Han skulle ha utvisats, istället gick han under jorden och försvann. En del går så långt att man önskar sig läger för de avvisade där de ska hållas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas. Sådana förslag är förstås inget annat än ren populism. Det finns lika många anledningar till att någon går under jorden som det finns avvisningsbeslut. Att hävda att vi har tiotusentals potentiella terrorister i landet är inte sant. Avslag på en asylansökan gör ingen till terrorist. Svaret på terrorn och varför den nu också drabbar Sverige måste sökas på ett djupare andligt plan. Inte alla kolumnister har kunskapen som krävs. Arbetslöshet, korrupta diktaturregimer och söndertrasade utbildningssystem som i Uzbekistan och andra av Centralasiens forna sovjetrepubliker är förstås en grogrund, men det kan inte förklara att någon väljer att mörda genom att vansinnesköra en lastbil på Drottninggatan i Stockholm. Det går inte att bortse från terrordådens islamistiska bakgrunder. Skälet till vansinnet är den ultrakonservativa gren inom islam som kallas salafism och som Islamiska staten praktiserar. Det är den mest bokstavstrogna varianten av alla islamiska tolkningar och anhängarna anser sig praktisera den enda sanna islam så som islam utövades av de första tre generationerna muslimer efter Muhammed. Han ska också ha sagt att de första generationerna muslimer var de bästa. Dagens salafister, vars strikta tolkning uppstod under 1700-talet i Saudi­arabien och allt sedan dess präglar landet, kräver sträng disciplin och motstånd till såväl allt västerländskt inflytande som till mer liberala riktningar av islam. Särskilt kristna är salafisternas måltavla. Söndagens fruktansvärda attack i Egypten mot de koptiska kyrkorna i Tanta och Alexandria utfördes av IS-salafister. Att attackerna skedde under just den gudstjänst som inleder påsken, den största av alla kristna högtider och dessutom på palmsöndagen när Jesus hälsas som befriaren av folket, det är förstås ingen slump. Salafistterroristerna är strakt troende och som sådana känner de väl till betydelsen av symboler och riter, också de kristnas. Det är därför Rakhmat Akilovs intention på Drottninggatan och självmordsbombarnas uppsåt i Egypten i grunden är desamma, att döda de otrogna, ickemuslimerna. För en muslimsk salsfist förtjänar vi alla döden. Inte alla ser sambanden och kan tolka symboliken. För det krävs andlig kompetens. Än färre har andlig urskiljningsförmåga att se det kristna svaret på terrorns välde. På tevebilderna från Åhléns entré flimrar hälsningar och kondoleanser förbi. Träskivan som täcker ingången är fylld med hälsningar: ”Älska Stockholm”, ”vi ger aldrig upp” och ”vila i frid”. Slitna uttryck som mist sin kraft. Men så mitt i allt, ett bibelord. Någon har skrivit Rom 12:9–21, Paulus portalparagraf till det kristna livet. Det stycket är en motkraft mot all världens ondska och manual för att besegra den med kärlek. Den som skrev det på träskivan har förstått det kristna svaret. ”Löna inte ont med ont. […] Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den. […] Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” Låt påskhelgen bli en tid av personlig rannsakan och bön. Läs Paulus i Romarbrevet och läs påsktexterna. Förföljelsen ska tillta i den sista tiden, säger Bibeln. Om islamismens och IS terror med dess andliga förtecken och begreppsvärld är en del av detta får vi veta den dagen alla frågor får svar. Till dess kan vi vara förvissade om att Jesus gråter med dem som gråter och känner smärtan med de lemlästade – både i Kairo och på Karolinska sjukhuset. Och som kristna vet vi att döden inte är slutet. Det kommer en påskdag då livet vinner över döden. Åke Hällzon

