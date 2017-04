Skärpt säkerhetsläge för sörjande kopter Veckans nummer Publicerad: 2017-04-12 10:49 Familjer till offren för söndagens bombning av Alexandrias koptiska katedral samlades vid munkklostret Sankt Menas under skärpt säkerhetspådrag på måndagen. Den egyptiska regeringen har infört undantagstillstånd i tre månader. Hundratals sörjande bar på träkistor till ljudet av trummor, som bara avbröts av helt svartklädda människors klagorop. Många är upprörda över vad de kallar statens oförmåga att ge dem säkerhet på en av deras heligaste dagar. – Vart ska gå för att be? De attackerar oss i våra kyrkor. De vill inte att vi ska be, men vi kommer att be, sade 53-åriga Samira Adly, vars grannar dödades i attacken. – Allting brister … regeringen, folket … ingenting är bra, tillade hon. Sprider skräck Explosionen i Egyptens näst största stad krävde minst 17 dödsoffer, varav sju var poliser. Den inträffade några timmar efter att en bomb briserade i en koptisk kyrka i Tanta, en stad nära Nildeltat. Det attentatet krävde minst 28 liv och skadade närmare 80 människor. De två attackerna mot de båda kyrkorna var bland de blodigaste för den kristna egyptiska minoriteten på senare tid. De genomfördes på palmsöndagen, som markerar Jesus ankomst till Jerusalem, och tycks därmed ha varit avsedda att sprida skräck inom den koptiska minoriteten, som känner sig utsatt för religiös förföljelse. Läs mer i Hemmets Vän nr 15-16 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!