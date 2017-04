"Gud talar genom drömmar" Veckans nummer Publicerad: 2017-04-12 10:45 – Om Gud inte talar till oss kan vi inte svara honom, säger amerikanske bibelläraren John Thomas som under ett par veckor besökt Sverige och det team av svenska lärare som finns i hans organisation. Det kan låta självklart men det handlar mycket om vad han själv varit med om. För 20 år sedan var han inte alls en kristen. Idag är han ledare för den internationella organisationen Streams Ministries som undervisar kristna församlingar bland annat om att höra Guds röst och om drömmar och visioner. För Hemmets Vän berättar han om vägen dit. Streams Ministries grundades 1993 av den amerikanske evan­gelikale och karismatiske predikanten John Paul Jackson (tidigare en medlem av de så kallade Kansasprofeterna i Kansas City) som ett sätt att genom kurser, tv-program och via sin webbsida undervisa församlingar och enskilda kristna om hur Gud talar och om drömmar och visioner. – Vi vill dela med oss av hur stor och hur fantastisk Gud faktiskt är. Vi säger att vår uppdragsbeskrivning handlar om att återupprätta Guds namn på jorden, just förståelsen av att Gud är mycket större än vad många av oss har trott eller förstått, säger John Thomas, som sedan något år tillbaka leder Streams Ministries och som i slutet på mars – början av april har besökt Sverige. – Men Gud har inte kallat mig att bli som John Paul Jackson. Vi är alla kallade att vara unika, betonar han. Under de senaste åren har flera svenska församlingar hållit de båda Streamskurserna ”Konsten att höra Gud” och ”Drömmar och visioner” på engelska och en grupp svenska lärare har också utbildats, något som resulterat i att materialet för den första kursen nu ges ut på svenska. Den första kursen på svenska kommer att hållas i Malmö i slutet av april. – Streams Ministries är en utrustande organisation som arbetar med lokala församlingar runt jorden för att hjälpa dem förstå hur man hör från Gud och hur man gensvarar på vad han säger. Dels handlar det om att lyfta upp Guds namn på jorden, dels om att hjälpa människor att fullfölja det som Gud skapade dem för. Mycket av vårt fokus ligger på att tyda drömmar och de olika sätt genom vilka Gud talar till oss. Vi går igenom Bibeln och försöker se på alla olika sätten som Gud talar utifrån hur Bibeln ser på exempelvis drömmar istället för utifrån moderna tänkesätt, saker som inte alltid är lätta att förstå, fortsätter John Thomas. Men varför just drömmar? – Därför att de är så vanliga i Skriften! Du har helt tydligt drömmar beskrivna från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Om du tar alla de verser i Bibeln som talar om drömmar och visioner, som nämner eller räknar med drömmar och visioner, ser du att en tredjedel av Bibelns texter är relaterade till drömmar och visioner. Det är en anmärkningsvärd del av Bibeln. Det är verkligen inte något extra som man lägger till. Ser man det ur Bibelns perspektiv är det ett av de centrala sätt som Gud talar till sitt folk genom men också till folk som inte känner honom. Läs mer i Hemmets Vän nr 15-16 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!