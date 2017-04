Sydafrikaner kallar till största bönemötet i landets historia Veckans nummer Publicerad: 2017-04-12 10:20 Det troligen största böne-mötet i Sydafrikas historia kallar den kände lantbrukaren och evangelisten Angus Buchan till den 22 april i Bloemfontein, en halvmiljonstad mellan Kap-staden och Johannesburg

– Sydafrika går nog just nu igenom sin största kris sedan apartheidtiden med en våldsam korruption och oerhörda moraliska problem. Det har knappast varit en sådan splittring mellan landets invånare som det är nu, berättar Håkan Wistrand, Kumla, tidigare Sydafrikamissionär men i Sverige fängelse- och häktespastor. Sydafrikas president Jacob Zu-ma lyckades nyligen göra sig av med landets finansminister som ville stoppa byggandet av ett ryskt kärnkraftverk i landet. Många menar att Zuma, som tidigare ledde den väpnade grenen av ANC-partiet, försöker bli envåldshärskare, berättar Wistrand som just kommit tillbaka från sitt senaste Sydafrikabesök. Försoning Sydafrika har genom åren, både under apartheidtiden och även senare, skakats av svår brottslighet, ekonomiska problem och starka spänningar mellan vita, svarta och färgade i landet.När Nelson Mandela och ANCkom till makten ledde det till försoning och starka framgångar politiskt för de svarta i landet. Men fortfarande finns mycket av den ekonomiska makten hos den vita minoriteten. Läs mer i Hemmets Vän nr 15-16 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!