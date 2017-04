Världsbanken blundar för "landgrabbing" Veckans nummer Publicerad: 2017-04-06 15:36 I Etiopien säljer regimen enorma landområden till utländska investerare. Svenske regissören Joakim Demmer har i sin dokumentär ”Dead donkeys fear no hyenas” skildrat konsekvenserna; svält och tvångsförflyttning. Och filmen pekar ut Världsbanken som delaktig. Jakten på det gröna guldet började för tio år sedan. Strax före finanskrisen väcktes intresset för mark i utvecklingsländer bland globala investerare. För Joakim Demmer började historien om landgrabbing på flygplatsen i Addis Abeba för sju år sedan. Där såg han hur nödhjälp i form av matsäckar lastades ut ur ett flygplan samtidigt som ett annat fylldes med inhemska råvaror för export. – Det var så konstigt. Jag började läsa mer om det och såg i vilken omfattning utländska investerare gjorde affärer i landet, säger Joakim Demmer. I ett tidigt skede fick Joakim Demmer kontakt med en lokal miljöjournalist som ledde honom vidare till nationalparken Gambela. Där upptäckte de att det saudiarabiska företaget Saudi Star var i uppbyggnadsfasen av en risfarm. – Vad händer om vi följer detta under lång tid? tänkte vi. Och så återvände vi flera gånger. Tvångsförflyttning För att kunna sälja mark till utländska investerare tvångsförflyttar den etiopiska regimen invånare som bor på marken. – Min definition av landgrabbing är när transnationella företag tar över mark i utvecklingsländer utan lokalbefolkningens medgivande och utan kompensation. I Etiopien sker det också med våld. Folk flyttar inte från sina hem frivilligt, säger Joakim Demmer. Men det var mycket svårjobbat. Och just därför tog också dokumentärfilmen sju år att färdigställa. – Etiopien är de facto är en diktatur även om det finns val. Den etiopiska regeringsapparaten finns överallt. Om det är fyra etiopier på en plats tillsammans så är det minst en som rapporterar till säkerhetstjänsten. Så frågan från början var om vi överhuvudtaget kunde berätta det här utan att riskera andras säkerhet. Läs mer i Hemmets Vän nr 14 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!