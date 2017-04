Kontroll av religiösa friskolor Veckans nummer Publicerad: 2017-04-06 15:33 Statsminister Stefan Löfven (S) vill skärpa kontrollen av religiösa friskolor. – Om de åtgärder vi har på gång inte räcker, då är jag beredd att gå vidare, säger han. När Socialdemokraterna håller kongress under påskveckan kan religiösa friskolor bli en het fråga. Nyligen skrev 13 socialdemokrater, varav flera riksdagsledamöter, en debattartikel där de krävde att ”hela skoldagen ska vara helt fri från konfessionella inslag”. De vill stryka möjligheten för religiösa friskolor att få statsbidrag och anser att de som vill driva koran- eller bibelskolor kan göra det på kvällar eller helger. Löfven är inte beredd att dra in den statliga skolpengen. Han hänvisar till att andra åtgärder är på gång, men tillägger att han är ”beredd att göra mer” om det inte skulle räcka. Skärpa tillsynen Socialdemokraternas partistyrelse har till kongressen skrivit att man vill se ett hårdare regelverk och skärpa tillsynen för att säkerställa att all undervisning står fri från religiös påverkan. Partistyrelsen vill också att skolinspektionen ska ägna de religiösa friskolorna särskild tillsyn och granskning. Löfven uppger att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Anna Ekström (S) fått i uppdrag att kontakta Skolverket och Skolinspektionen för att se om det finns åtgärder som snabbt går att få på plats. Statsministern hänvisar också till att skolkommissionens slutrapport ska läggas fram i vår. I den förväntar han sig förslag på hur man garanterar att alla skolor ger en bra utbildning, utan konfessionella inslag i själva undervisningen. – Vi vill börja där, därför att vi menar att det ger nog det absolut snabbaste utslaget, säger Löfven. Läs mer i Hemmets Vän nr 14 – 2017

