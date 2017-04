Ylva Eggehorn tolkar koralerna i Bachs Matteuspassionen Veckans nummer Publicerad: 2017-04-06 15:28 Nya texter till ett av kyrkohistoriens mäktigaste musikaliska verk. Det, om något, låter som en utmaning. I Sankt Johannes kyrka i Malmö framfördes Johann Sebastian Bachs Matteuspassionen med nya texter skrivna av poeten och författaren Ylva Eggehorn den 19 mars. – Det var för att det var så svårt som jag ville göra det. Jag tycker om sådana utmaningar faktiskt, förklarar hon i ett samtal om musik, känslor och påskens berättelser. Johann Sebastian Bach kan vara den mest inflytelserika tonsättare som västvärlden känner till. Ändå låg Matteuspassionen från år 1727 bortglömd under mer än hundra år innan den då 20-årige Felix Mendelssohn bidrog till återupptäckten i ett klassiskt framförande i Berlin år 1829. Sedan dess har det ofta framförts gärna i påsktider – exempelvis satte Folkoperan i Stockholm upp den känslostarka och inte minst långa operan med både körer, arior och koraler år 2014. Sankt Johannes kyrka i Malmö beslutade sig för att framföra Matteuspassionen i samband med årets Luther-jubileum. Också den 9 april framförs den nya versionen i Linköpings domkyrka. Kantorn Christian Schultze från Malmö berättar hur man valde att låta Ylva Eggehorn skriva nya svenska texter till koralerna. – Framförandet blev oerhört gripande och lyckat. Reaktionerna var översvallande. Att få lyssna till dramat kring Jesu lidande och död med Bachs monumentalt vackra musik är i sig en upplevelse. Att utöver det få vara delaktig genom att få kommentera det i psalmsång är unikt, säger han. – Att låta församlingen sjunga koralerna har gjorts innan men är inte så vanligt. Att verket görs på svenska förekommer också men det är en rätt föråldrad översättning. Vi ville ta det ett steg längre och inte bara låta församlingen sjunga koralerna utan få helt nya texter till dessa tolv koraler (lika många som lärjungarna). Texterna skulle sättas in i det dramatiska skeendet i verket men samtidigt spegla nutidsmänniskans frågeställningar och funderingar kring det som skedde för 2000 år sedan kopplat till idag, fortsätter Christian Schultze. Ylva Eggehorn berättar hur hon fick beställningen från Sveriges Kyrkosångsförbund i samarbete med Svenska kyrkan i Malmö och Linköpings domkyrkoförsamling. Texterna kommer också att ges ut på Wessmans senare i år eller till nästa års fasteperiod. Relevanta texter – Då hade man tänkt sig att de koraler som församlingen sjunger, vid de tillfällen då församlingen träder in nästan som en grekisk kör och kommenterar, bekräftar eller reagerar på det som händer i dramat. De skulle ha texter som kunde kännas relevanta och som männi­skor kunde ta till sig och förstå, förklarar hon. Jag frågar om tanken hade varit att skriva texterna utifrån den senaste tidens våld i Malmö. – Det var egentligen inte utgångspunkten, svarar Ylva Eggehorn. – Utan jag brottades med tanken: Hur gör man det här? Hur handskas man med texter som är älskade och vördade sedan generationer tillbaka? Med ord som: ”Guds rena lamm oskyldig, på korset för oss slaktad.” Eller: ”O huvud, blodigt, sårat …” Hela det bildspråket är rotat i den gamla offerkulten i templet och tankar på att något som är helt oskyldigt behöver liksom bäras fram i hängivenhet inför Gud. Det är mer eller mindre obegripligt för oss idag som inte har de rötterna eller de referenserna. För oss blir det bara blodigt, sadistiskt nästan, och våldsamt i sig. – Jag tänkte att antingen kommer jag att platta till det så att det blir väldigt trivialt och att det ska föreställa vardagsnära och modernt. Vilket är det värsta jag vet. Då kan det bli som de där böckerna som handlar om när ”Kalle börjar på dagis”, du vet. Så illa kan det gå. Eller också blir det ett ängsligt härmande, att man ändå försöker lägga sig nära och så blir det någon slags imitation eller pastisch som inte är genuin för vår tid och för vad vi är upptagna av, fortsätter hon. – Samtidigt måste det ha en förbindelse med det ursprungliga budskapet, passionsberättelsen om Jesus. Matteuspassionen är verkligen en passion. Det är stora känslor, starka känslor, det är operaformat – intensivt, innerligt och ibland nästan så man vill ta ett steg tillbaka för att det blir för mycket. Det är både död, kärlek, lidande och: ”Vad har de gjort med dig, älskade Jesus?” Det är ett språk som vi ibland nästan kan tycka blir för intimt. Läs mer i Hemmets Vän nr 14 – 2017

