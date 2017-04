Sprickor i EU-fasaden Ledare Publicerad: 2017-03-30 15:46 I skuggan av Europaunionens 60-årsfirande blåser hårda högerpopulistiska vindar över Europa. Dessa vill bryta upp det Europasamarbete som under 60 år slagit knut på kanonerna mellan tidigare krigförande europeiska länder. Brexitomröstningen i Storbritannien förra sommaren avslöjade dessa populistiska vindar. USA:s val av Donald Trump till president gav mer luft under vingarna också för kritiker av Europasamarbetet. Valet i Nederländerna nyligen erbjöd dock inte Geert Wilders högerpopulistiska PVV den framgång opinionsmätningar inför valet förutspått. Den 7 maj kan Frankrike få den hårdföra juristen Marine Le Pen som president om det går riktigt illa. Då kan EU-skutan befaras vara skjuten i sank. I de flesta av de EU-kritiska partierna i Europa är argumenten likartade och EU har i viss mån bäddat för detta under lång tid med sin maktkoncentration i Bryssel och Strasbourg. Frågan är om den viktiga unionen förmår ta ut en ny kompassriktning och bättre lyssna till medlemsländernas befolkningar, som vill ha mer insyn, vara närmare besluten, minska byråkratin inom EU? Det finns åtskilligt att fundera över hur makten förskjutits från Europas nationella folkförsamlingar till EU i Bryssel. Många fler beslut skulle kunna befrias från EU:s klåfingrighet och fattas på nationell nivå och ge mer inflytande åt varje medlemsland. Samtidigt är det en oerhört farlig utveckling och djupt tragiskt om Europasamarbetet faller samman. Om vi inte kan sitta ner vid samma bord, se varandra i ögonen, trots olika språk- och kulturbakgrund och fatta viktiga gemensamma beslut för en mer konfliktfri europeisk gemenskap, då är det ett stort steg tillbaka av 60 års tankar på försoning och fredsarbete. Storbritannien som lämnat EU hotas nu av ytterligare splittringar om Skottland driver på för större självständighet. Den nation som under Winston Churchill allra tapprast stod emot Hitlers djävulskhet, denna nation har all möda i världen att nu stärka sina gränser, möta terrorismen, bibehålla sina ekonomiska marknader. Inför det franska president­valet finns efterdyningarna av det franska kolonialväldet bland annat i Afrika i viss mån kvar. Frankrike har inte lyckats väl i sin integration av medborgare från sina forna kolonier. Bilar har brunnit, vandalisering pågått och kriminella drogkarteller kunnat operera relativt fritt i exempelvis Paris förorter. Landet har skakats av svåra terrordåd med många döda. Europas största judiska befolkning, cirka 600 000 judar, flyr det land de bott i sedan medeltiden. Nationella Frontens ledare Marine Le Pen i Frankrike gör knappast något för att varken judiska eller muslimska franska medborgare ska känna sig trygga. Varken i Frankrike eller i USA kan vi hitta det ”genuint” franska eller amerikanska lika lite som”äkta” svenskar i gamla Svedala. När nazistiska grupper i Sverige för en del år sedan den 30 november hyllade Karl XII:s födelsedag som den ”verkliga svenska kungen” så var de dåligt pålästa. I hans armé fanns mot slutet definitivt ingen majoritet ”äkta svenska soldater”. Om vi inte kan lära oss älska människor av olika kulturell bakgrund och se hur de många gånger är räddningen för mycket lokal näringsverksamhet i många länder då bidrar vi till att bryta sönder våra länder och göda högmodet. Hemmets Vän 30 mars 2017

