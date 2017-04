Som förkylning Veckans kommentar Publicerad: 2017-03-30 15:43 De ord vi använder för att beskriva världen omkring oss skapar också vår förståelse av den. Den som lyckas sätta ett nytt begrepp på agendan kan på så sätt styra hur vi uppfattar samhällsproblem och förändringar omkring oss. I succévalet 2006 fick till exempel Moderaternas dåvarande kommunikationschef Per Schlingmann var och varannan att anamma uttrycket utanförskapet, ett av den politiska retorikens mest framgångsrika begrepp. Utanförskapet beskrevs som ett eget land där tusen och åter tusentals människor levde i kylan, vid sidan av. Moderaterna var deras räddning och skulle leda dessa vinddrivna personer in i värmen igen, in i det andra Sverige. Tack vare utanförskapets betydelse vann Fredrik Reinfeldt valet. Ibland är den här processen styrd, ibland bara sker den och begrepp fylls med innehåll på mer subtila sätt. Ett exempel i närtid är ordet radikalisering. I medierna användes det först för att beskriva den process i vilken en troende muslim går från att ha ett fungerande, normalt liv till att bli muslimsk salafist, en IS-sympatisör och potentiell terrorist. Med tiden har radikalisering ändrat klangbotten och betydelse. ”Han radikaliserades”, heter det, och sedan är problembilden klar. Allt oftare ser jag det i betydelsen av något man drabbas av helt ofrivilligt, som om man en dag råkade snubbla in i terror och folkmord. Begreppet används lättvindigt och har fått ett drag av sjukdom över sig. Att bli islamistisk terrorist är något som likt en förkylning plötsligt drabbar dig och en dag råkar du snubbla in i terror och folkmord. De återvändande IS-krigarna har därmed inte fullt ansvar för vad de gjort, de växte bara upp på fel gata. Jag tror att det är typiskt svenskt att sociologisera det som egentligen har att göra med reli­gion. Den som inte är troende saknar helt enkelt rätt begrepp och tvingas därmed fylla ord som radikalisering med ett alltför tunt innehåll. Till och med regissören Johan Gry, som satt upp teaterpjäsen Jihadisten på Göteborgs Stadsteater, gjorde samma analys när han i måndags intervjuades i Aktuellt. Enligt Gry är radikalisering ett samband mellan ”politiska, samhälleliga och psykologiska faktorer” – det vill säga enbart sådant som ligger utanför såväl religionen som det personliga ansvaret. Den som reser till Syrien, strider med IS och återvänder ska dömas som terrorist och brottsling. Men om ”radikalisering” är något du inte rår för är det kanske inte så konstigt att ansvaret för IS-återvändare i Sverige läggs på socialtjänsten? Åke Hällzon

