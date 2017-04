Nu tar London adjö av EU Veckans nummer Publicerad: 2017-03-30 15:39 Nio månader efter folkomröstningen är Storbritannien redo att föda fram sitt bud om att lämna EU. Nu väntar två år – åtminstone – av ovisshet och tuffa förhandlingar mellan London och Bryssel. Drygt 44 år efter Storbritanniens inträde i dåvarande EG den 1 januari 1973 knackade landets EU-ambassadör Tim Barrow strax efter lunch på onsdagen på hos EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk i Bryssel. Med sig hade han ett brev från premiärminister Theresa May – åtta sidor långt, enligt vad som sagts på förhand – om att det har blivit dags att åkalla Lissabonfördragets artikel 50 och trycka på knappen för avstigning. May undertecknade brevet på 10 Downing Street i London sent på tisdagskvällen. May i London Strax efteråt, kl 13,30 på onsdagen, talade Theresa May i det brittiska parlamentet. – Vi är en stor union av människor och nationer med en stolt historia och en ljus framtid. Och nu, när beslutet har fattats att lämna EU, är tiden mogen att samlas, kommer hon att säga enligt det förskrivna talet, enligt AFP. Därmed kan den formella processen kring landets utträde ur EU komma i gång. – Fram till nu har vi kunnat leva i förnekelse, säger brexitmotståndaren Jenny Jacoby. – Den här veckan tvingas vi sluta med det. Britternas utträdesprocess har hittills varit stormig, och ser ut att fortsätta så. Medan London-regeringen har tagit fram veckans åttasidiga brexit-brev till Bryssel har Skottland tagit motståndet till nya nivåer. På tisdagskvällen godkände regionparlamentet i Edinburgh, med röstsiffrorna 69 mot 59, att den skotska ledaren Nicola Sturgeon begär en ny folkomröstning om självständighet. En begäran som den brittiska regeringen redan besvarat med ett bryskt nej. Men omröstningen skickar en extra vass politisk signal eftersom den hölls mindre än ett dygn innan Storbritanniens överlämnande i Bryssel av utträdesansökan ur EU. Dessutom står Nordirland ledarlöst efter ett splittrat nyval. Några förhandlingar kommer inte att komma i gång förrän tidigast i maj. Dessförinnan samlas stats- och regeringscheferna från de 27 länder som blir kvar i EU i Bryssel den 29 april för att enas om ett förhandlingsmandat. Därefter ska ländernas EU-ministrar ta det formella beslutet att låta chefsförhandlaren Michel Barnier börja diskutera med London. Läs mer i Hemmets Vän nr 13 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!