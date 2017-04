Tron och bönerna bar genom sjukdomskrisen Veckans nummer Publicerad: 2017-03-30 15:28 Efter mer än en månad på sjukhus har förkunnaren och evangelisten Ingemar Helmner återvänt hem. Han talar om tacksamhet, om ödmjukhet, om en djupare förståelse för de som någon gång upplevt ångest men också om en stor Gud. – Min trygghet är att han känner mitt hjärta och vet allt, fortsätter Ingemar Helmner. Ingemar Helmner är reseevan­gelist med Norden som arbetsfält. Han har tidigare också varit pastor i bland andra Citykyrkan och i Filadelfiakyrkan i Stockholm, han har gett ut ett tiotal böcker och under flera år medverkat som krönikör i Hemmets Vän. Han bor med sin fru Agneta i Pålsboda utanför Örebro, de har fem barn och den äldste sonen, musikern Magnus Helmner, är engagerad i Ny Gemenskap i Stockholm – något som Hemmets Vän skrev om för några veckor sedan. Det var i början av februari som allt ändrades. Ingemar berättar hur han började må dåligt och sedan fick två dagar då febern låg runt 40 grader. – Jag hade flera bekanta som hade haft influensa och det stämde nästan med det här. Först var man krasslig och sedan några dagar med en riktig febertopp. Men när det blev värre nästa dag ringde Agneta efter ambulansen. Jag var vaken när de lade in mig i ambulansen – mer minns jag inte, berättar han. Alla inre organ sviktade Blodförgiftning, som Ingemar Helmner hade drabbats av, är en allvarlig men ovanlig infektion där bakterier kommit in i blodet och där kroppen försvarar sig genom att starta en inflammation vilket kan göra att man blir svårt sjuk. – Det var antagligen så att jag hade rivit på något eksem – jag hade ett litet öppet sår. Var smittan kom in i bilden vet varken jag eller någon läkare, fortsätter Ingemar Helmner och säger att han knappt alls minns den där första veckan. – Jag är inte läkare, jag kan inte förklara det här, men alla inre organ sviktade. Det var precis som om någon drog ur proppen – allt bara slutade att fungera. Blodtrycket var nere på noll och läkarna var väldigt ödmjuka och talade öppet med min familj. Hela min familj vakade hos mig under fem dygn. Läkarna sade till familjen: ”Vi gör allt, vi gör allt för att hålla livet i gång men vi vet inte hur det går.” Jag minns bara vissa ögonblick när jag vaknade till. Jag minns att mina barn stod där och smekte min kind och tyst viskade Jesu namn. Ingemar Helmner flyttades med tiden från intensiven till infektionsavdelningen där han låg i några veckor. – Första veckan var jag ganska förvirrad av både medicinen och hela situationen. Jag blandade ihop väldigt mycket. Det är vida känt att den här typen av sjukdomsupplevelser genererar mycket ångest. Så fastän jag är kristen förkunnare och predikar om friden som övergår allt förstånd så kan jag ödmjukt berätta att jag vet lite mer om vad ångest är nu. – Jag vaknade mitt i natten och var tillbaka i upplevelsen av då jag låg i respirator. Det var en obehaglig känsla av att någon håller mig i ett järngrepp. De vågade inte söva mig för då hade jag nog aldrig vaknat igen. Men jag tog mig igenom. Jag mötte underbar personal. Men framförallt har jag fått vara med om något som har berört mig så enormt djupt. Läs mer i Hemmets Vän nr 13 – 2017

