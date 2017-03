Var är kyrkorna och politikerna vid upplopp och ungdomsbråk? Debatt Publicerad: 2017-03-23 17:06 För ett par veckor sedan var det stort bråk bland eleverna i Alléskolan i Hallsberg. Eftersom jag under halva 1970-talet var rektor för denna stora gymnasieskola kändes det bittert att höra om dessa upplopp som poliserna karakteriserade bråken. Som vanligt var det locket på när det gällde frågor som vilka, varför, hur många, skador? Alléskolan betraktades en gång som en av Sveriges bästa kommunala gymnasier dit elever från hela Sverige sökte sig. Huvudman för skolan är ett kommunalförbund bildat av de fyra sydnärkeskommuner som huvudsakligen skickar sina elever dit. Bland alla flimrande bilder på tv som visade på händelseförloppet gick det emellertid lätt att konstatera att alla deltagarna inte var närkingar. Två veckor senare var det dags igen. Då var det ungdomar som bråkade i Henry Allards park nära slottet i Örebro. Alla inblandade greps men släpptes senare under kvällen. För att använda ett slitet uttryck så har dessa för oss ovanliga företeelser blivit vardagsmat över hela Sverige. Örebro som under tidigare år kallats Sveriges Jerusalem omnämns numera i riksmedia i samma kategori som Malmö och Göteborg. Alla åtgärder som inryms i den svenska modellen för att bemöta kriminalitet och våld har prövats utan framgång. Varken korvgrillning, kaffe, fotboll, kompisskap, fritidsgårdar eller mer eller mindre fantasirika projekt har bitit på den grupp ungdomar som är de drivande i dessa gäng. Polisen måste nu vid utryckning och ingripanden ha en parallell skyddspatrull med sig för att själva undvika skador på den egna personalen och utrustningen. Vi får vänja oss, säger (o)ansvariga politiker. Vad som händer om några välutbildade krigare från de hemvändande trupperna i kalifatet begår egna terrordåd vågar ingen tänka på när nästa val nu närmar sig alltmer. Om nu detta val går att genomföra över huvud taget. Det för mig märkliga är att våra kyrkor som skall stå för kampen mot det onda tycks helt ha tappat mod och kraft i detta avseende. Sverige skulle vara så mycket bättre för oss alla om vi hade fler brinnande predikanter än brinnande bilar och skolor. I stället för att formulera intetsägande namninsamlingar borde våra kyrkoledare uppträda som profeter som varnar alla dem som nu försöker bryta sönder den kristna grund vårt samhälle bygger på. När roten dör, dör också trädet är gammal visdom. Det är också dags för alla våra kommunala förtroendemän att tala klartext om vilka medborgare man vill ha i sin kommun. Det är inte alltför länge sedan våra städer omgavs av murar där väktare ständigt vandrade vakande över att inte någon icke önskvärd person smet in i staden. De som bråkade i Henry Allards park borde få höra Örebros kommunalråd berätta om denne unike politikers arbete för det välfärdssamhälle som skapades av hans generation. Djupt rotad i socialdemokratin levde han efter arbetarrörelsens moral där arbetsamhet, skötsamhet och plikt var ledorden. Dessutom var han uppväxt i Frälsningsarmén med dess enorma engagemang för den lilla människans storhet. Henry Allard kom utan tvekan att bli riksdagens mest uppskattade talman under hela 1900-talet. Till och med när borgarna vann valet fick han sitta kvar i sitt uppdrag. Slagsmål i en park som bär hans namn är verkligen att vanhedra hans minne. För övrigt borde de tre mest framträdande kommunalråden finnas med i frontlinjen när upplopp och ungdomsbråk skall bemötas och beivras. Kanske att till och med en och annan av de kriminella ungdomarna begriper att det är en förmån att få bo i Örebro, men denna förmån innebär också en plikt att forma sitt liv så att det inte förstör det goda rykte vår stad hittills har haft. Bert Stålhammar

