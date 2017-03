Stora brister i mötet med återvändande IS-krigare Ledare Publicerad: 2017-03-16 16:27 I SVT:s Agenda i söndags berättade en ung svensk kille om sin resa till Syrien och IS. Malik är född och uppvuxen i Sverige med bra betyg och goda framtidsutsikter. Samhällsorienterad och med religiösa frågor går han till den lokala moskén. Där får han information om IS och om situationen i Syrien. Han möter likasinnade, som vill resa ner och ”göra skillnad”. ”Det är ju våra systrar och bröder som slaktas”, ”Gud söker hängivna som vill offra sig för honom”. Malik radikaliseras och ger sig iväg på det som skulle bli han livs värsta resa. IS propagandamaskin är sofistikerad. Unga män från hela världen attraheras att strida för IS och därigenom också Allah. ”Gud kommer att belöna dig i paradiset”, säger man. Med ett enormt grupptryck tvingar man ungdomar att bli självmordsbombare. För Malik tog resan slut när han med förståndet i behåll insåg vad IS ville och vilka metoder man använder för att nå sina mål. Han lyckas ta sig ut och återvända hem till Sverige. Där skulle berättelsen kunnat sluta, men det gör den inte. När Malik kommer hem är det ingen svensk myndighet eller imam som möter honom. Inga tvingande samtal som ställer honom till svars. Ingen professionell bearbetning av allt det svåra han varit med om. Ingen som frågar var han varit, varför eller vad det gjort med honom. Traumatiserad utlämnas han till sig själv och sin familj som också är påverkad och fylld av skam. Tyvärr är Maliks berättelse inte den enda. Av de återvändande 150 ungdomar, man känner till, har enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som kommenterar Maliks resa i Agenda, endast ”20–30, kanske 40” fått hjälp. Avprogrammeringen ”fun­gerar väl” i fem till sex av Sveriges 290 kommuner. Demokratiministern pressas hårt och kan egentligen inte ge något annat än svepande svar på varför det är så illa. Det är å ena sidan kommunernas ansvar, å andra sidan regeringens. Socialtjänsten har verktygen, men tyvärr känner de inte till ”paletten av åtgärder”, som kan sättas in. I andra länder finns tvingande program om man över huvud taget skall få återvända. I Sverige lämnas dessa ”tickande bomber” utan stöd. Den svenska flatheten, oviljan att ta ansvar och den sorgliga förmågan att skylla på olika myndigheter duger inte. Återvändande måste rehabiliteras både för sin egen skull – för att bearbeta de trauman man bevittnat och orsakat – men också för det svenska samhällets skull. Vi vill inte ha ett nytt Parisdåd i Borlänge, Göteborg, Malmö eller Stockholm. Vi måste också lyssna av vad imamerna lär i svenska moskéer. Det verkar som om en del moskéer är myllan i vilken stridandet för IS odlas. För frihetens och demokratins skull måste imamer granskas lika hårt som kristna präster och vanliga politiker. Hemmets Vän 16 mars 2017

