Nyanlända måste få bra introduktion in i samhället Debatt Publicerad: 2017-03-09 16:41 Debattörerna Daniel Fredriksson, Margareta Sidenvall och Robert Jansson fortsätter i Hemmets Vän nr 6 en debatt där jag lyft fram ett antal kristdemokratiska förslag för en bättre integrationspolitik. Debattörerna svarar än en gång med att debattera migrationspolitik. Trots att integrationspolitiken just nu utgör den samhällsutmaning vi akut måste lösa. Upploppen i Rinkeby under slutet av februari understryker detta. Det är ytterst angeläget att vår migrationspolitik är träffsäker och lyckas ge dem som faktiskt har skyddsskäl möjlighet att stanna. Idag saknas ett system med lagliga vägar för flyktingar som vill fly till Europa. Något som Sverige borde driva i EU och jag anför återkommande i EU-nämnden. Regeringen är mycket vag i detta avseende. Idag tvingas istället människor ge sig ut på vådliga resor över Medelhavet i bräckliga farkoster. Människosmugglare gynnas och därmed onda krafter som oftast även hanterar såväl människo-, vapen- som droghandel. Det i sin tur skapar instabilitet i redan fragila stater. Debattörerna frågar sig om människovärdet är satt på undantag? Ja, runt om i världen går det att konstatera att människors liv hotas av krigets raseri och diktatorer som plågar sin befolkning. I Irak håller IS nu miljonstaden Mosul gisslan som levande sköldar. Att vara troende kan innebära martyrskap. Etniska motsättningar driver människor från hus och hem. Självklart är människovärdet satt på undantag runtom i världen. Sverige har satt människovärdet högt, och har tagit emot en stor andel av alla dem som är på flykt. Vi har tagit emot flest i förhållande till vår befolkning. Men fler EU-länder måste ta sitt ansvar. Och inte bara EU utan även andra länder, då det är en internationell fråga. Sverige avsatte i budgetpropositionen 2016 cirka 75 miljarder för budgetområden som migration, nyanländas etablering och kommunstöd. Det berör cirka 250 000 personer. Det tål att jämföras med UNHCR:s finansiering på knappt 30 miljarder som ska hjälpa de cirka 60 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen. Kristdemokraterna avsatte dessutom 3 miljarder i vår budget, för att flyktingar ska kunna ta hit sina anhöriga, medan exempelvis Centerpartiet inte avsatt medel för detta. Varken Sverige eller Kristdemokraterna kan sägas vara passiva när det gäller att hjälpa till. Vi vill självklart att fler människor ska få hjälp. Men det gör vi också på plats i hemländer. Som den kände Hans Rosling sa förra året om 24 miljoner som samlats in av Musikhjälpen. Att de räckte till ett års skolgång för 40 000 barn i Afghanistan. Men att det också var samma kostnad som för att ta emot 40 stycken ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan under ett år. Som politiker står vi inför många svåra val när det gäller migrationen. Men nu måste vi se till att de vi tagit emot får en bra introduktion in i vårt samhälle. Då krävs en politik som satsar på skola, jobb och att vi får fram bostäder till alla nyanlända. Det är också en stor utmaning som kräver resurser och nytänkande. Kristdemokraterna har många förslag på dessa områden. Allt för att integrationen ska fungera så bra som möjligt. Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) Därmed sätter vi punkt för denna debatt.

