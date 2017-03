Släng filttofflorna Veckans kommentar Publicerad: 2017-03-09 16:28 Förföljelsen av de kristna i Egypten och andra länder i Mellanöstern har delvis tagit nya former. IS mål är att driva bort alla kristna. Ett stort antal kyrkor i Egypten har bränts eller utsatts för bombdåd. Den arabiska våren byttes mot arktisk kyla. Men svenska riksdagspolitiker, förutom Kristdemokraterna, tassar i filttofflor av rädsla för att kallas islamofober. Är det feghet eller taktik? Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén höjer rösten, bland annat på DN-debatt i söndags, med fokus på de kristna minoriteternas existens i Irak. Att det hörs något från Svenska kyrkan noterar Dagens Nyheter i måndagens ledare med rubriken ”Sluta tiga om förföljda kristna”. DN kallar svenska politikers hållning för beröringsskräck och efterlyser fler kyrkliga röster i frågan. Förföljelsen finns även i Sverige. Kristna flyktingar på svenska flyktingförläggningar har ibland tvingats flytta för att de förföljs. Ofta tystnad från myndigheter och politiker. Dags att ta bort ögonbindlarna, svenska riksdagspolitiker, men minst lika tydligt för Migrationsverket. Tidigare erkände Migrationsverket, MIG, sin brist på kunskap om förföljelse när en flykting ville konvertera till kristen tro i Sverige. Sveriges kristna råd fick uppdraget att arrangera utbildning om konvertiter för Migrationsverkets personal. Men idag förklarar Migrationsverkets stabschef den bristande kunskapen om konvertiter med att så många nya jurister anställts. När Sveriges kristna råds företrädare vill fortsätta utbildning säger sig MIG inte ha tid. Och när engagerade präster och pastorer exempelvis vill skapa en ordlista med de vanligaste kristna teologiska orden så säger MIG att svenska universitet ska göra den översättningen till de vanligaste flyktingspråken. På tre år har inget hänt. Utskrifter av flyktingars utfrågning hos Migrationsverkets utredare är rent skrämmande. För ordet ”nattvard” kan en officiell tolk använda orden ”druckit vin i kyrkan”! Uppenbara kopplingar av förföljelse i exempelvis Egypten är att IS hotar, förföljer och misshandlar kristna och samtidigt försöker tysta dem med att man vet var deras släktingar finns. Det kan också ske i Sverige. Svenska regeringens filttofflor sitter stadigt också när man gör officiella besök i olika länder. Svensk export ska värnas och stimuleras och det är ju bra. Men man får inte tiga med hur kristna förföljs, hur kvinnor förtrycks, hur yttrandefrihet sopas under mattan. Per Danielsson

