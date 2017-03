Norburg lämnar EFK Veckans nummer Publicerad: 2017-03-09 16:25 – Just nu är den överväldigande känslan frihet, säger Daniel Norburg, som avgår som Evan­geliska Frikyrkans missionsdirektor med omedelbar verkan. Detta efter en djup förtroendekris mellan honom och EFK:s styrelse som pågått under sex månader. Det är en omfattande kritik som framförts mot Daniel Norburgs ledarskap som ligger bakom krisen enligt ett gemensamt pressmeddelande från Evangeliska Frikyrkans styrelse och Daniel Norburg. Styrelsen förklarar att ”förtroendet för Daniel Norburg inte är tillräckligt stort”. Därför väljer Daniel Norburg att avgå med omedelbar verkan efter knappt tre år som missionsdirektor. – Det är givetvis en stor sorg och otroligt ledsamt att det har blivit så här både för EFK som rörelse och för Guds rikes skull, först och främst. Samtidigt för mig personligen, i och med att det har varit en kritik fram och tillbaka på olika sätt, så känner jag en stor lättnad att den perioden nu är över och jag kan gå vidare och lämna det bakom mig, säger han till Hemmets Vän. ”Bakbunden” – Att både ha ett ansvar för rörelsen och samfundet och samtidigt känna sig bakbunden och kringskuren, det blir en ohållbar situation där man inte mår bra. Men nu är jag min egen man igen och känner en frihet. Sedan kommer det säkert att vara ett antal månader av bearbetning och reflektion och bön kring detta där alla möjliga känslor kommer att komma upp. Men just nu är den övervägande känslan den här friheten, fortsätter Daniel Norburg. Under de senaste sex månaderna har ledarskapet diskuterats i Evangeliska Frikyrkans styrelse. De två senaste månaderna arbetsbefriades Daniel Norburg och under den tiden omorganiserades också missionsledningen och missionsdirektorns uppgifter. Vid ett extra styrelsemöte den 1 mars framfördes omfattande kritik i olika former mot Daniel Norburgs ledarskap och styrelsen konstaterade att förtroendet för Daniel Norburg inte var tillräckligt stort. Läs mer i Hemmets Vän nr 10 – 2017

