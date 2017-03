"Våga möt de utsatta" Veckans nummer Publicerad: 2017-03-09 16:16 Vad är medmänsklighet? Kan man verkligen visa respekt för Gud utan att samtidigt respektera hans skapelse, medmänniskan?Kanske är det frågor vi borde ta itu med mer. Magnus Helmner är anställd av den ideella organisationen Ny Gemenskap och han var också en av personerna bakom tv-programmet ”Gatans kör” som Sveriges Television sände under vintern. – Ingen människa kan leva helt ensam, konstaterar han i ett samtal om just medmänsklighet. Den ideella föreningen Ny Gemenskap startade 1968 i Stockholm med visionen om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen blir åsidosatt, där ingen kallas avvikande och där alla accepteras. Det är en politiskt och religiöst obunden organisation men man har en tradition av politisk och social medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund. Magnus Helmner, musiker och uppvuxen i en pastorsfamilj, blev anställd av föreningen 2003. Innan dess hade han varit volontär i arbetet som finansieras via Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder och gåvor av olika slag. – Jag gick helt enkelt dit själv en jul för att hjälpa till. Jag hade det lite jobbigt och jag gick dit för att det var skönt att få en uppgift, att få finnas till för andra. Men saken var den att jag förstod allteftersom att det var de som hade hjälpt mig. Jag kände i mötet med många av dem som lever i utsatthet att det fanns ögon, öron och hjärtan där som jag behövde – de var otroligt generösa och uppriktiga. Jag trivdes väldigt bra där, berättar han. – Under de första åtta åren jobbade jag framförallt i vårt stödboende – ett litet stödboende som fångar upp många av de mest utsatta som lever i hemlöshet. Där jobbade jag tillsammans med Socialtjänsten för nykterhet och för att ge människor en ny start på livet. ”Jul i gemenskap” Det ledde fram till projektet ”Jul i gemenskap” – där olika församlingar och organisationer gemensamt arbetade för ett värdigt julfirande – ett arran-gemang som firar tio år i år. – Det i sin tur ledde till fler samarbeten. Jag håller idag i ett nätverk med omkring 40 församlingar, om inte mer. Under de senaste åren har jag startat fyra kaféer som bygger på samma verksamhetsgrund som Jul i gemenskap. Och jag har jobbat med projektet Vinternatt två, med samarbete mellan olika aktörer, kyrkor och volontärer som vill hjälpa utsatta EU-medborgare genom tillfälliga övernattningar i Stockholm. Hemlöshet är ett växande problem i Sverige – omkring 34 000 svenskar saknar bostad idag. Under januari och februari sände Sveriges Television programmet ”Gatans kör” i sex avsnitt där operasångaren Rickard Söderberg byggde upp en kör med människor i samhällets utkanter. Ny Gemenskap fanns med i arbetet bakom tv-kamerorna och Magnus Helmner tillsammans med körledaren Marcus Berglund har ansvaret för kören som efter produktionen kallas ”Gatans röster”. – Det är körövning en gång i veckan och också samlingar där vi försöker stötta varandra och så. Sedan gör vi lite konserter, vi har väldigt många förfrågningar och vi försöker att hitta ett bra koncept som kören orkar med och som är roligt för dem, säger Helmner. – De flesta som är med har tuffa liv bakom sig. Nu får de vara med och ge så många människor så mycket kärlek och glädje. Det är svårt för dem att ta in men samtidigt är det ett väldigt lyft. Det är ju så vi vill att det ska fortsätta. Att de hamnar i sammanhang där de är snälla och fina men där de också känner att det som de gör spelar roll. Läs mer i Hemmets Vän nr 10 – 2017

