Alltfler hotas av svält efter våld i norra Nigeria Veckans nummer Publicerad: 2017-03-02 16:38 Extremistgruppen Boko Harams härjningar och nigerianska militärens offensiv har skapat kaos i nordöstra Nigeria, där civilbefolkningen har fått betala ett högt pris. Redan marginaliserade grupper har nästan ingenting kvar och miljoner människor riskerar att dö av svält, uppger Sultana Begum från hjälporganisationen Oxfam. – Det är inte bara på grund av Boko Haram. Det handlar också om hur regeringarna och militären i regionen utkämpar detta krig. När de stoppar mat och förnödenheter för att det inte ska komma i händerna på Boko Haram innebär det att de även stoppar biståndet som är en livlina för den civila befolkningen, säger Sultana Begum. – I vissa städer har alla barn under fem år dött av svält, säger Toby Lanzer, FN:s regionala koordinator för Sahel-området. ”Andra länders bidrag viktiga” Våldsamheterna i nordöstra Nigeria har spillt över till grannländerna Kamerun, Niger och Tchad. Kampen mot terrorismen har stöttats av andra länder. Sultana Begum från Oxfam påpekar hur viktigt det är att andra länder också bidrar till att Nigeria kan utöka de humanitära insatserna för att hjälpa människor som har drabbats av konflikten. Den nigerianska militären samarbetar också med medborgargarden, en strategi som kan slå tillbaka och orsaka större skador för lokalsamhällen, enligt en ny rapport från International Crisis Group. Militären har återtagit flera områden. – Så snart som möjligt måste militären lämna över ansvaret för läger till civila myndigheter och hjälporganisationer, säger Sultana Begum. Omkring 80 procent av de som har drivits på flykt bor hos släktingar, avlägsna bekanta eller familjer som de inte känner sedan tidigare. Vissa samhällen har visat enorm generositet, trots att de har väldigt lite själva. En del familjer har öppnat sitt hem för fem-sex familjer under flera års tid, berättar Sultana Begum. – Dessa samhällen lever nu under mycket svåra förhållanden. Dessutom innebär den ekonomiska krisen i landet att priserna på mat är höga. Dessa samhällen behöver hjälp, säger Sultana Begum. Läs mer i Hemmets Vän nr 9 – 2017

