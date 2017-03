Allfler samtal till jourtelefon Veckans nummer Publicerad: 2017-03-02 16:35 Förra året vände sig rekordmånga människor till föreningen Jourhavande medmänniska för att få stöd och tröst under natten. Men trots att föreningen besvarar allt fler samtal ökar antalet som inte når fram. Knappt 15 procent av dem som ringde in till föreningen Jourhavande medmänniska fick någon att prata med. 132 000 samtal kom in förra året, och 17 662 besvarades. Det är det högsta antalet sedan organisationen grundades på 1970-talet och en ökning med 37 procent i jämförelse med året innan. Men organisationen har bara 130 volontärer som kan besvara samtalen. – Det handlar om att ge dem hopp, så att de orkar med natten och kommande dag, säger informationsansvarige Berndt Johansson. Organisationen har blivit mer omnämnd på senare år. Polis och närakuter hänvisar också människor vidare, vilket kan ha bidragit till ökningen av samtal. Samtidigt verkar det psykiska lidandet ha ökat i samhället, menar Berndt Johansson. Läs mer i Hemmets Vän nr 9 – 2017

